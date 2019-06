Wtem: pomnik Reagana w centrum Budapesztu. Momentów typu "ale-jak-to" będzie tu więcej

Zdjęcie wykonane smartfonem Huawei P30 Pro • Fot. na:Temat

Monika Przybysz

D

Partnerem artykułu jest Huawei.

yplomatyczny wysiłek, jakie 40. amerykański prezydent włożył w obalenie komunizmu w Europie sprawił, że w rocznicę jego setnych urodzin na budapesztańskim Szabadság tér stanął jego pomnik. Fakt, że Reagan nigdy Budapesztu nie odwiedził nie przeszkadzał nikomu, aby uhonorować go dwumetrową, brązową figurą.Pomnik obcokrajowca zasłużonego dla słusznej sprawy nie dziwi, bardziej lokalizacja. Bo to właśnie idący raźnym krokiem Amerykanin może być jednym z pierwszych historycznych postaci, z jaką spotka się turysta w Budapeszcie. Szabadság tér czyli plac Wolności, jest zlokalizowany kilka przecznic od Parlamentu, niedaleko spacerowej nabrzeżnej promenady.Budynek, w którym ustalane są zapisy węgierskiego prawa imponuje rozmiarami, jednak nazywanie go "drapaczem chmur" byłoby przesadą... gdziekolwiek indziej. Na Węgrzech licząca 96 metrów budowla jest najwyższym budynkiem w kraju (ex aequo z Bazyliką św. Stefana, która również Pałacem Kultury nie jest).Ciekawe rzeczy dzieją się również poniżej poziomu budapesztańskiego chodnika. Stolica Węgier może pochwalić się najstarszą działającą nitką metra w Europie i (prawdopodobnie) największą liczbą kontrolerów. Ważnym biletem należy zamachać przed nosem kanara bezpośrednio przed zejściem na peron, a czasem również przed wyjściem na powierzchnię. Istnieje spora szansa, że ustawieni dwójkami kontrolerzy będą opierać się o... niedziałające bramki.Biletomaty z reguły działają, ale i tak większość lokalsów ustawi się w kolejce do okienka obsługiwanego przez żywego człowieka. Czemu? Spróbujcie zapytać. Odkrywanie podobnych osobliwości to jedna z największych atrakcji Budapesztu.