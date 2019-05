Nie będzie śledztwa ws. spalenia kukły żyda. Prokuratura tłumaczy swoją decyzję

Do "sądu nad Judaszem" doszło w Wielki Piątek w Pruchniku. • Fot. Waldek Sosnowski / Agencja Gazeta

Wielki Piątek mieszkańcy miasta Pruchnik najpierw powiesili, a następnie spalili kukłę przypominającą żyda. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w tej sprawie. Podwładni Zbigniewa Ziobry tłumacząc się tym, że wydarzenie na Podkarpaciu rzekomo nie miało związku z nienawiścią na tle narodowościowym.– Ustalono brak znamion czynu zabronionego. Nie stwierdzono, by działania osób, które przeprowadziły inscenizację, nosiły znamiona umyślności i bezpośredniego zamiaru nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych – powiedziała w rozmowie z portalem Onet rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska.Podczas badania sprawy wykorzystano takie materiały jak nagrania. Ujęto również szerszy kontekst – śledczy dokonali analizy pod kątem historycznym i współczesnym, sprawdzając gdzie w Europie odbywają się podobne obrzędy. Uwzględniając wszystkie materiały uznano, że w Pruchniku nie popełniono przestępstwa.Prokurator Pętkowska podkreśliła, że palenie kukły jest zwyczajem ludowym. – Takie inscenizacje odbywają się w innych krajach europejskich, m.in. w Czechach, gdzie w 2010 r. wpisano go na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Jest tam nadal obchodzony – zaznaczyła.Identyczne argumenty w obronie antysemickiego festynu podnosili wcześniej politycy prawicy. Należy jednak zauważyć, że kukły używane w czeskim zwyczaju Vodění Jidáše są "neutralne". Nie przypominają ortodoksyjnego żyda, jak to miało miejsce w polskim Pruchniku.Wątpliwości mógł jednak wzbudzić fakt udziału dzieci w inscenizacji. – W treści postanowienia zawarte jest stwierdzenie, że uczestnictwo dzieci w takiej formie obrzędu może budzić kontrowersje, a nawet sprzeciw – wyjaśnia prokurator Marta Pętkowska. Mieszkańcy Pruchnika odprawili obrzęd w wielkanocny piątek. Spalili wówczas kukłę Judasza z pejsami. Do zdarzenia doszło w tym samym dniu, w którym przypadła rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.źródło: Onet