Atak wandali w Gdańsku. Pobrudzili farbą pomnik Jana Pawła II i prezydenta Reagana

nocy z czwartku na piątek w Gdańsku doszło do niezrozumiałego aktu wandalizmu. Nieznany sprawca lub sprawcy pobrudzili farbą pomnik papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana. Teraz szuka ich policja.O incydencie poinformowała na swoim profilu na Facebooku prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz . – Dzisiejszej nocy doszło w naszym mieście do aktu wandalizmu. Ktoś pomazał farbą pomnik Jana Pawła II i Ronalda Reagana znajdujący się w parku na gdańskim Przymorzu – napisała Dulkiewicz.Według jej relacji policja zabezpieczyła ślady i zebrała materiał dowodowy. – Jak tylko służby zakończą swoje działania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpocznie czyszczenie pomnika – dodała prezydentka Gdańska.To kolejny pomnik, z którym miasto ma problem w ciagu ostatnich paru miesięcy. Wcześniej prowadzony był spór o pomnik prałata Henryka Jankowskiego , byłego kapelana "Solidarności", który teraz jest oskarżany o akty pedofilskie.Najpierw grupa aktywistów przewróciła postać prałata z postumentu w akcie sprzeciwu dla gloryfikowania duchownego. Kilka dni później ksiądz Jankowski "stał już" na swoim miejscu. Ostatecznie Rada Gdańska zdecydowała o rozebraniu pomnika i usunięciu go z miasta.