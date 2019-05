Szabas ma być przedłużony... o 20 minut. Wszystko przez Eurowizję

18 maja odbędzie się finał Konkursu Piosenki Eurowizji. • Fot. Instagram.com / @eurovision

awid Lau, naczelny rabin aszkenazyjski Izraela, poprosił o przedłużenie szabasu o 20 minut. Wszystko przez poranne przygotowania do finału Konkursu Piosenki Eurowizji, które nazwał "profanacją".O prośbie naczelnego rabina aszkenazyjskiego informuje dziennik "Times of Israel". Dawid Lau zaapelował o przedłużenie szabasu, czyli świętego dla wyznawców judaizmu dnia odpoczynku. Wszystko ze względu na "wielkie zbezczeszczenie", które jego zdaniem dokonało się w godzinach porannych.Mowa o próbach, które zaplanowano przed sobotnim finałem Konkursu Piosenki Eurowizji. Lau przekonywał, że tego typu wydarzenia naruszają świętość szabasu. – Proszę każdą osobę, aby powstrzymała się od pracy 10 minut przed zapaleniem szabasowych świec i zakończyła dzień odpoczynku 20 minut później niż zwykle – wskazywał.Naczelny rabin podkreślił, że wspomniane zbezczeszczenie "dokonuje się na oczach całego świata".Finał Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę. Na scenie pojawią się reprezentanci 26 państw, w tym główny faworyt do zwycięstwa – Duncan Laurence z Holandii. Wystąpi także Madonna. Przypomnijmy, że Polska z rywalizacji odpadła już po pierwszym półfinale źródło: "Times of Israel"