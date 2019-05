Arnold Schwarzenegger zaatakowany w RPA. Wszystko nagrała kamera

Arnold Schwarzenegger chwilę przed tym, jak został kopnięty w plecy. • Fot. Facebook.com / KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe

ej wizyty w Johannesburgu Arnold Schwarzenegger z pewnością nie będzie miło wspominał. Kulturysta został zaatakowany podczas dorocznej gali Arnold Classic Africa. Nieznany mężczyzna podbiegł do 71-latka i kopnął go w plecy.Taki cios mógł skończyć się poważną kontuzją, ale najwyraźniej Arnold Schwarzenegger szybko otrząsnął się po incydencie, do którego doszło w w Republice Południowej Afryki.Do sieci trafiło nagranie z gali Arnold Classic Africa, zawodów w 90 dyscyplinach sportowych. W materiale widzimy, jak gwiazdor kina akcji filmuje przebieg wydarzeń swoim smartfonem. W pewnym momencie odwraca się i dostaje mocnego kopniaka od nieznanego mężczyzny. Cała sytuacja wyglądała dość dramatycznie.71-latkowi na szczęście nic poważnego się nie stało. Po wszystkim zabrał głos na Twitterze i nawet zażartował z tego, co go spotkało."Dziękuję za Wasze komentarze, ale nie ma się czym martwić. Zorientowałem się, że ktoś mnie kopnął dopiero, gdy obejrzałem wideo, jak Wy wszyscy. Cieszę się, że idiota nie przerwał mojego Snapchata – stwierdził Schwarzenegger.