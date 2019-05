Boeing 737 awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. Na pokładzie było 101 osób

Na Lotnisku Chopina awaryjnie lądował boeing należący do LOT-u. (Zdjęcie ilustracyjne) • Fot. Maciej Stanik / naTemat.pl

N





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

a Lotnisku Chopina awaryjnie lądował należący do LOT-u Boeing 737. Jak podaje RMF FM, maszyna leciała z Warszawy do Wiednia, ale musiała zawrócić. Na pokładzie było 101 osób.Więcej szczegółów na temat awaryjnego lądowania Boeinga 737 przekazał dla RMF FM Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Z jego relacji wynika, że kapitan samolotu zgłosił problem z klapami. Wtedy zapadła decyzja o tym, że maszyna zawraca do Warszawy.Z kolei Radio ZET na Twitterze podało, że pilot w czasie lądowania poprosił o asystę straży.Z informacji RMF FM wynika, że na pokładzie należącego do LOT-u boeinga znajdowało się 101 osób. Wiadomo, że samolot bezpiecznie wylądował i znajduje się teraz na stanowisku postojowym.źródło: RMF FM