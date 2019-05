Hołownia nie wytrzymał po decyzji biskupa Libery. Skrytykował jego i cały Episkopat

Szymon Hołownia ostro o decyzji biskupa Piotra Libery. Duchowny udaje się do pustelni na pół roku. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

wce w środku burzy, a pasterz od zawsze przecież pragnął duchowego SPA no i teraz mu się złożyły terminy – pisze Szymon Hołownia odnośnie decyzji decyzji biskupa diecezji płockiej Piotra Libery. Duchowny ogłosił, że przez pół roku będzie przebywać w pustelni.Biskup Piotr Libera od lat uchodzi za jednego z nielicznych, którzy na poważnie podjęli walkę ze zjawiskiem pedofilii w Kościele . Tym bardziej mogła zaskoczyć jego ostatnia decyzja. Przypomnijmy, duchowny ogłosił, że na pół roku zamierza udać się do klasztoru kamedułów . Biskup diecezji płockiej będzie przebywać w pustelni od początku lipca do końca grudnia 2019.Do decyzji biskupa odniósł się na Facebooku Szymon Hołownia. Już na początku swojego wpisu dał do zrozumienia, że nie uważa jego postępowania za słuszne."Nie ma rzecz jasna bardziej odpowiedniego momentu na wyjazd i skoncentrowanie się na swoim dobrostanie duchowym, niż ten w którym powierzony ci Kościół - również płocki - jest w samym środku największego pożaru od x-leci. Owce w środku burzy, a pasterz od zawsze przecież pragnął duchowego SPA no i teraz mu się złożyły terminy" – stwierdził.Hołownia zauważył, że jeśli miałby to być wstęp do rezygnacji, to Benedykt XVI swoją decyzję o abdykacji "przemyśliwał i przemadlał przez rok, ani na chwilę nie uciekając od odpowiedzialności i obowiązków".Po tych słowach dziennikarz przeszedł do oceny polskiego duchowieństwa. "Nie wiem, czym zasłużyliśmy sobie jako Kościół na taki Episkopat, jaki mamy. Czasem - jak teraz - myślę jednak, że to może dobrze, że księża nie mogą mieć dzieci. Bo na ojca, który jedzie medytować, gdy dzieci mu giną i dom się pali, można zareagować tylko w jeden sposób: ręce opadają" – dodał.