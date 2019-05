Po akcji rodem z kartoflisk Piast Gliwice zapewnił sobie mistrza. Koniec hegemonii Legii Warszawa

Piast Gliwice został mistrzem Polski. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

egia, Lechia, a może Jagiellonia Białystok? Gdyby na początku sezonu spytać bukmacherów, kto zostanie mistrzem, mało który wskazałby na inny zespół. Tymczasem wszystkim nosa utarł Piast Gliwice, który zwycięstwem z Kolejorzem zapewnił sobie mistrzostwo Polski.Zwycięska bramka dla Piasta padła w 27. minucie. Po kuriozalnej sytuacji przed polem karnym, Piotr Parzyszek dopadł do piłki, minął Putnocky'ego i nie zmarnował sytuacji sam na sam z pustą bramką. Stopera Piasta próbował jeszcze dogonić Janicki.Legia Warszawa, żeby zdobyć mistrzostwo Polski musiała wygrać z Zagłębiem Lubin przy jednoczesnym remisie lub porażce klubu prowadzonego przez Waldemara Fornalika. Tak się jednak nie stało – wojskowi zremisowali swój mecz 2:2 . Tym samym piłkarze z Łazienkowskiej utrzymali wicemistrzostwo.Trzecie miejsce zajęła Lechia Gdańsk, która zwyciężyła u siebie z Jagiellonią Białystok (2:0). W ostatnim z niedzielnych meczów Pogoń Szczecin pokonała Cracovię 0:3. to krakowski klub znalazł się na czwartym miejscu Ekstraklasy.Piast Gliwice już w środę mógł sobie zapewnić tytuł mistrzowski. Wystarczyłoby, żeby Legia przegrała z Jagiellonią Białystok, a Piast wygrał z Pogonią Szczecin. Zawodnicy Legii "zrobili co mogli" – zagrali fatalnie i przegrali mecz. Piłkarzom Piasta nie udało się jednak strzelić gola, mecz w Gliwicach skończył się bezbramkowym remisem.