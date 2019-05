Dopiero co dawali gigantyczną przewagę PiS. W nowym sondażu Kantar prowadzi Koalicja Europejska!

Według najnowszego badania Kantar dla "Gazety Wyborczej" Koalicja Europejska ma minimalną przewagę nad PiS. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ajnowszy sondaż przygotowany przez pracownię Kantar dla "Gazety Wyborczej" wskazuje na minimalną przewagę Koalicji Europejskiej. Na drugim miejscu jest PiS, trzecie miejsce zajmuje Wiosna. Co dość zadziwiająće, ten sondaż diametralnie różni się od sondażu przygotowanego przez Kantar w piątek.W piątek pojawiły się dwa sondaże wyborcze , które diametralnie różniły się wynikami. W pierwszym, przygotowanym przez IBSP, Koalicja Europejska miała 43,63 proc. poparcai, a PiS 32,94 proc. Po południu sondaż przygotowany przez pracownię Kantar wskazywał jednak na znaczące zwycięstwo PiS (43 proc.) nad KE (28 proc.). Ten sam Kantar przygotował kolejny sondaż, który właśnie opublikowała "Gazeta Wyborcza". Wyniki są różne od tych piątkowych.Przede wszystkim zapowiada się rekordowa frekwencja. Zdaniem Kantar aż 53 proc. badanych deklaruje, że napewno zagłosuje w nadchodzących wyborach do Europarlamentu. Do tej pory w wyborach do PE brało udział około jednej czwartej uprawnionych do głosowania. Wyniki badania wskazują też na zwycięstwo (choć minimalne) Koalicji Europejskiej. Największe poparcie KE ma w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców.Według Kantar KE może liczyć na 36 proc. głosujących, a partia Jarosława Kaczyńskiego na 35 proc., różnica jest więc w granicach błędu statystycznego. Trzecie miejsce zajmuje Wiosna, na którą deklaruje swój głos co dziesiąty badany. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze Konfederacja (8 proc. badanych). Pozostałe ugrupowania według tego sondażu nie wprowadziłyby posłów o Parlamentu Europejskiego.źródło: "Gazeta Wyborcza"