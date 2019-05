Chcą pomagać lekarzom i pacjentom w pełni skorzystać z cyfryzacji ochrony zdrowia

Cyfryzacja ochrony zdrowia powoli, ale jednak, staje się faktem. • Fot. 123rf/sheeler

O

Łukasz Kamiński Dyrektor zarządzający w LekSeek Polska Oczywiście mamy jeszcze tzw. białe plamy na mapie dostępu do sieci, ale trzeba przyznać, że informatyzacja w Polsce w ostatnich latach nabrała tempa. Tym bardziej cieszę się, że działamy na rzecz pacjentów, którzy są wykluczeni przez brak cyfryzacji.

tym, że informatyzacja ochrony zdrowia jest konieczna i nieuchronna wiedzą wszyscy, a właściwie wszyscy pytają dlaczego jeszcze jest tak słabo wdrożona. Na szczęście powoli się to zmienia. Jednak zinformatyzowanie systemu na poziomie centralnym to nie wszystko. Lekarz, przychodnia, musi mieć możliwość wykorzystania tych centralnie stworzonych dobrodziejstw.Do tego potrzeba odpowiedniego oprogramowania, które zwykle tanie nie jest. Choć okazuje się, że może być nawet darmowe.Firma z sektora IT - LekSeek, wystartowała z kampanią edukacyjno-informacyjną "Niewykluczeni z cyfryzacji” i powołała Gabinet Ekspertów, składający się głównie z lekarzy. Eksperci to tzw. "ciało doradcze” wspierające prace nad programem do kompleksowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem, który, jak podkreśla firma, jako jedyny na rynku jest bezpłatny.– Cyfryzacja służby zdrowia to równy dostęp do świadczeń dla wszystkich Polaków. E-zwolnienia zapewniają komfort pacjentom, którzy mogą skupić się na leczeniu, a nie na dostarczeniu zwolnienia do pracodawcy. Podobnie jest z e- receptą - pacjent nie musi po nią jechać osobiście do lekarza – wyjaśnia Łukasz Kamiński, dyrektor zarządzający w LekSeek Polska.Kampania edukacyjno-informacyjna "Niewykluczeni z cyfryzacji” ma pokazać, że digitalizacja ochrony zdrowia to nie tylko bezpieczeństwo lekowe (m.in. ograniczenie błędów w farmakoterapii, zachowanie stabilności terapii), większa kontrola nad chorobą pacjenta, ale przede wszystkim równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich Polaków.W jej ramach powołano Gabinet Ekspertów w skład, którego weszli lekarze różnych specjalizacji. Są to eksperci zaangażowani w e-zdrowie, którzy doskonale wiedzą jakie funkcjonalności powinien zawierać program, aby mogli poświęcić więcej czasu pacjentowi, a mniej uzupełnianiu dokumentacji medycznej. Firma wdrożyła już m.in. e- zwolnienia , e-recepty. Obecnie pracuje nad e-skierowaniami.Podejmuje też działania edukacyjno-informacyjne, dotyczące e-zdrowia, skierowane do pacjentów i lekarzy. Planuje szkolenia dla lekarzy z cyfryzacji służby zdrowia, które przygotują ich do nadchodzących zmian.Jak podaje LekSeek, lekarze dzięki bezpłatnemu programowi, do kompleksowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem, mogą zyskać nawet 10 minut przy każdej wizycie.– To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że mamy niedobór lekarzy. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest bezpieczeństwo lekowe pacjentów: możliwość kontrolowania historii choroby czy też zachowanie stabilności terapii, co jest ważne w chorobach przewlekłych. Z tą myślą stworzyliśmy program, który cały czas udoskonalamy we współpracy z lekarzami i prawnikami – mówi Piotr Miluski, project manager z LekSeek Polska.