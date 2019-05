Olejnik zadała Adamowicz dwa trudne pytania. Było o majątku i relacji z abpem Głódziem

Monika Olejnik zapytała w "Kropce nad i" Magdalenę Adamowicz o przyjaźń Pawła Adamowicza z abpem Głódziem i rozdzielność majątkową. • Fot. Screen / Kropka nad i

W

dowa po zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu była gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i". Kto jednak spodziewał się łatwych pytań, ten był w błędzie. Trudne kwestie poruszane przez Monikę Olejnik zauważyli zresztą użytkownicy Twittera. Podkreślali przy tym spokój i opanowanie Magdaleny Adamowicz.

Monika Olejnik zapytała o kontakty Pawła Adamowicza z arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem, zaznaczając w programie negatywną rolę hierarchy w kontekście skandali pedofilskich. – Czy Paweł Adamowicz był zaprzyjaźniony z metropolitą Głódziem? –brzmiało pytanie prowadzącej.



Wdowa po prezydencie Gdańska zaprzeczyła, jakoby łączyła go z duchownym bliższa więź. – Trudno mówić o przyjaźni, Paweł miał kontakty z metropolitą Głódziem – zaznaczyła Adamowicz w "Kropce nad i".





– Może to strach i brak odpowiedzialności. Sytuacja powinna być jak najszybciej wyjaśniona. Najważniejsze są ofiary, całe czas musiały żyć z wielką traumą – oceniała to, jak Kościół musi poradzić sobie z trudnym tematem pedofilii księży w kontekście pytania o arcybiskupa Głódzia.Drugie trudne pytanie powiązane było ze sprawą działki Morawieckich . "Gazeta Wyborcza" poinformowała w poniedziałkowym tekście, że w 2002 roku małżeństwo obecnego premiera kupiło we Wrocławiu 15-hektarową działkę od Kościół za 700 tys. zł.– A sprawą pani majątku zajmuje się prokuratura. Jakie są efekty? – zapytała Monika Olejnik. Adamowicz powiedziała, że od dwóch lat nie ma żadnych nowych informacji na ten temat.– Ostatni raz byłam wzywana bodajże w 2017 r. Od tamtej pory nic nowego w tej sprawie się nie dzieje – odpowiedziała wdowa po prezydencie Adamowiczu.Prowadząca zapytała, czy politycy powinni pokazywać majątek, nie mieć rozdzielności majątkowej, bo to zawsze budzi podejrzenia (Iwona Morawiecka zaznaczyła, że obecnie działka jest jej własnością ).– Paweł mówił zawsze: kochanie, nie mamy nic do ukrycia, nasze dochody są jawne. Dopiero po kilku latach tak zwanego grillowania i nękania postanowiliśmy tę rozdzielność zrobić – wyjaśniła Adamowicz.– My do naszego majątku doszliśmy ciężką pracą naszą, naszych rodzin, naszych rodziców i naprawdę nie mieliśmy nic do ukrycia. Nie robiliśmy rozdzielności majątkowej aż do ostatniej kadencji – tłumaczyła.źródło: TVN24