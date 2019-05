Piskorski wyszedł na wolność. Oskarżony o szpiegostwo już udzielił wywiadu Rosjanom

Mateusz Piskorski jest oskarżany o szpiegostwo. Wyszedł na wolność za poręczeniem. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

o blisko trzech latach za kratami Mateusz Piskorski wychodzi z aresztu. Polityk oskarżony o szpiegostwo wyszedł na wolność po wpłaceniu 200 tys. zł poręczenia majątkowego. I już udzielił wywiadu dla rosyjskiego portalu eadaily.com.Jak podaje "Gazeta Wyborcza", zbiórka pieniędzy na kaucję dla Mateusza Piskorskiego trwała od grudnia. Wtedy sąd po raz pierwszy zgodził się wypuścić z aresztu polityka oskarżonego o szpiegostwo.Po wyjściu z aresztu Piskorski trzy razy w tygodniu będzie musiał stawiać się na komisariacie. Obowiązuje go zakaz opuszczania kraju połączony z odebraniem paszportu, a także zakaz kontaktowania się ze świadkami nieprzesłuchanymi w jego sprawie.Okazuje się, że Piskorski po wyjściu na wolność już zdążył udzielić wywiadu dla rosyjskiego portalu eadaily.com . Mężczyzna opowiedział w nim o swoim pobycie w więzieniu i angażowaniu się w życie polityczne. Był pytany o przypisywane mu działania szpiegowskie. W wywiadzie wymienił osoby, które go "wspierały i wspierają": Janusza Korwin-Mikkiego, Grzegorza Brauna i Piotra Ikonowicza.Mateusz Piskorski to były poseł Samoobrony, który w 2015 r. założył prokremlowską partię Zmiana. W 2016 r. został zatrzymany przez ABW . Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa. Ostatecznie oskarżono go, że brał udział w działalności dwóch obcych wywiadów przeciw Polsce: chińskiego i rosyjskiego.Piskorski nie przyznaje się do winy i uważa, że jest ścigany za coś, co nie jest przestępstwem.źródło: "Gazeta Wyborcza"