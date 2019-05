Kaleta broni sprawy działki Morawieckiego. "On jest zamożnym człowiekiem"

Sebastian Kaleta tłumaczy premiera. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rawo i Sprawiedliwość do perfekcji opanowało bagatelizowanie przewinień swoich posłów i zwolenników. Było to widać po wybuchu afery ze Srebrną, przy strajku nauczycieli czy po aferze NBP. Tak samo jest w przypadku uwłaszczenia działek kościelnych przez Mateusza Morawieckiego. W obronie premiera stanął w TOK FM Sebastian Kaleta, który nie widzi w zachowaniu premiera żadnego problemu.– "Wyborcza" odkryła, że pan premier jest zamożnym człowiekiem . Czynienie z tej zamożności sensacji wygląda groteskowo – powiedział gość Poranka Radia TOK FM Sebastian Kaleta. Polityk PiS nie widzi też zależności między zachowaniem premiera, a uwłaszczeniami po 89', które Morawiecki tak bardzo krytykował.– Sukcesy odnoszono dzięki kontaktom z władzami byłego PZPR i afery lat 90. są powszechnie znane. Błyskotliwa kariera premiera Morawieckiego, który zaczął odnosić wtedy sukcesy w banku komercyjnym, to nie jest to samo – stwierdził kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego Niemniej temat działki premiera Morawieckiego odbił się szerokim echem nie tylko w środowisku opozycji, ale także w samym PiS-ie. Podobno afera może stać się pretekstem do pozbycia się go z partii , jeśli PiS przegra wybory do Europarlamentu.źródło: TOK FM