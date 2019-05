"Byłem ofiarą księdza-pedofila". Zaskakujące wyznanie Timmermansa w Warszawie

Frans Timmermans w Warszawie przyznał, że padł ofiarą księdza-pedofila. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rans Timmermans podczas wizyty w Polsce zdobył się na szczere wyznanie. – Ja także byłem ofiarą księdza-pedofila – powiedział wiceszef Komisji Europejskiej podczas konferencji z Robertem Biedroniem.– Kościół katolicki jest moim kościołem. Nie może być w nim miejsca na bezkarność. Wszystkie przypadki pedofilii muszą być dokładnie zbadane. Jeśli ktokolwiek dopuścił się zbrodni, jego miejsce jest w prokuraturze – podkreślał Frans Timmermans podczas wizyty w Warszawie.Przy okazji wątku pedofilii w Kościele katolickim wiceprzewodniczący KE nawiązał do swojego życia i zdecydował się na chwilę szczerości. – Ja także byłem ofiarą księdza-pedofila. Dlatego mówię to wszystkim ofiarom: nie wstydźcie się. To nie jest wasza wina. Nie zrobiliście niczego złego. To wy jesteście ofiarami – przekonywał polityk.O przykrych doświadczeniach z przeszłości Timmermans mówił podczas wspólnej konferencji z Robertem Biedroniem. W dyskusji nie zabrakło wątku o pedofilii wśród księży, który w Polsce stał się ostatnio tematem numer jeden za sprawą filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"