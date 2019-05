Jeden z ostatnich sondaży przed eurowyborami. PiS i opozycję dzieli dosłownie jeden mandat

Zgodnie z wynikami nowego sondażu walka o zwycięstwo w wyborach do europarlamentu potrwa do końca. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego na Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje 38,7 proc. Polaków – wynika z nowego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Drugą w zestawieniu Koalicję Europejską wskazało 35 proc. respondentów. Pozostałe komitety wyborcze notują znacznie gorsze wyniki.Poza zbliżonymi wynikami dwóch politycznych gigantów uwagę zwraca wysoka frekwencja – do urn zamierza pójść aż 53 proc. badanych. Taka frekwencja pomaga przede wszystkim największym – i to oni zresztą najbardziej o nią zabiegają, czyli PiS oraz Koalicja Europejska.Pozostałe komitety notują dużo gorsze wyniki. Wiosnę Roberta Biedronia popiera 6,3 proc. respondentów. Co ważne, powyżej progu wyborczego znowu znajduje się Konfederacja z dokładnie 6-procentowym poparciem.Tuż pod progiem jest z kolei Kukiz’15 z poparciem 4,9 proc. Wielki problem ma za to Lewica Razem, której w sondażu nie poparł... nikt. 9 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje.Warto też podkreślić, że takie wyniki sondażu oznaczają, że PiS i Koalicję Europejską dzieli dosłownie jeden mandat do Parlamentu Europejskiego. Góra dwa.Przypomnijmy, że dobry wynik Konfederacji to zasługa w dużej mierze wysokiego poparcia dla tej prawicowej koalicji wśród młodych wyborców – nawet 35-procentowego. Politycy tego komitetu nie stronią zresztą od kontrowersyjnych zachowań – tak jak Konrad Berkowicz źródło: Rzeczpospolita