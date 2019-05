Scheuring-Wielgus tłumaczy się z oddania psów do schroniska. "Moje oświadczenie było bez sensu"

Scheuring-Wielgus oddała dwie suczki do schroniska w 2016 roku • Fot. Kuba Atys / AG

T

o była trudna i dramatyczna decyzja – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus w Radiu Zet o oddaniu swoich dwóch psów do azylu. Polityczka stwierdziła również, że jej suczki "znalazły dom". A oddała je, bo ma alergię.

Od kiedy "Fakt" ujawnił, że Joanna Scheuring-Wielgus w 2016 r. oddała dwie suczki do schroniska , kandydatka do Parlamentu Europejskiego z listy Wiosny ma spore kłopoty . Internauci oraz organizacje prozwierzące nie zostawiają na polityczce suchej nitki. Krytykowane są zwłaszcza jej słowa, które zacytował tabloid: "Musieliśmy oddać psy, bo mam alergię. Kundli nikt ze znajomych nie chciał".



O całej aferze Scheuring-Wielgus rozmawiała z Beatą Lubecką w Radiu Zet. – Nie powiedziałam, że kundli nikt nie chciał. Na Facebooku napisałam coś zupełnie innego. Chciałabym przedstawić fakty, ponieważ jest dużo przekłamań – tłumaczyła polityczka.



Scheuring-Wielgus wyjawiła, że w 2016 r. wraz z mężem przeprowadzała się z domu jednorodzinnego do mieszkania i musiała oddać psy, które "zawsze mieszkały w ogrodzie". Decyzję tę nazwała "trudną i dramatyczną". Kandydatka do PE podkreśliła, że od 20 lat ma alergię i nie było innego wyjścia. – Mam alergię nie tylko na sierść, ale również na pyłki, w zasadzie na wszystko, to są alergie krzyżowe. Odczulam się od sześciu lat – dodała.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Dlaczego psy trafiły do schroniska? Polityczka stwierdziła, że nowy dom miał znaleźć suczkom jej mąż, ale mu się to nie udało. Na pytanie dziennikarki Radia Zet, dlaczego Scheuring-Wielgus nie chciała wykorzystać swojej popularności i zamieścić chociażby wpis na Facebooku z prośbą o pomoc w adopcji, ta odpowiedziała: – W ogóle nie byłam popularna. Ufam bardzo mojemu mężowi, że zrobił wszystko najlepiej.Scheuring-Wielgus podziękowała również sąsiadce, której rodzina pracuje w schronisku. –Powiedziała, że nam pomoże i obiecuje, że znajdzie dla naszych psów nowy dom. I tak też się stało, za co jej bardzo dziękuję – mówiła.Kandydatka Wiosny odniosła się również do oświadczenia na Facebooku, które wzbudziło olbrzymie kontrowersje. "'Afera' dotyczy tego, że blisko 3 lata temu zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie – co niestety się zdarza – znalazłam moim ukochanym psiakom Czarnej i Mambie dom w dobrym schronisku dla zwierząt" – napisała Scheuring-Wielgus.– Moje oświadczenie było rzeczywiście bez sensu. To przyznaję, nigdy bym już następnym razem nic takiego nie napisała. Powiem jeszcze raz: zależało nam, żeby psy miały dom, taki dom znalazły – wyjaśniała.Dziennikarka zapytała również Scheuring-Wielgus, czy zgodnie z deklaracją wpłaci 20 tys. złoto na schronisko , jeśli wygra wybory do Parlamentu Europejskiego. – Wpłacam na wiele organizacji społecznych i nigdy się tym nie chwaliłam i chwalić nie będę. I w zasadzie wszytko na temat psów już powiedziałam – odpowiedziała.źródło: Radio Zet