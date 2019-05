"Reprezentantka Polski na Krymie" nadzoruje kamienicę Przyłębskiej. To dlatego wyciekły zdjęcia ze spotkań z Kaczyńskim?

Angelika Jarosławska zasłynęła udziałem w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym na terenie okupowanego Krymu. • Fot. Zrzut ekranu z Twitter.com / @ProgramPOLSKA30

ak poinformowała "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim często odwiedzają Julię Przyłębską w jej mieszkaniu. Jakby tego było mało, okazało się, że kamienicę zamieszkiwaną przez prezes TK nadzoruje Angelika Jarosławska – uczestniczka Międzynarodowym Forum Ekonomicznym na okupowanym przez Rosję Krymie.Według prawicowego dziennikarza Samuela Pereiry Angelika Jarosławska zasiada w Radzie Nadzorczej firmy ochroniarskiej zajmującej się kamienicą, w której mieszka sędzia Przyłębska. Jak sugeruje publicysta, może to mieć związek z wyciekiem zdjęć z monitoringu budynku. "Jarosław Kaczyński mówi publicznie w telewizji, że spotyka się towarzysko z Julią Przyłębską. Po 10 dniach Gazeta Wyborcza dociera do zdjęcia z monitoringu, jak PJK wchodzi do bloku PJP" – dodał również w swoim tweecie Pereira.Wokół Jarosławskiej zaczęło być głośno po tym, jak okazało się, że uczestniczyła w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Jałcie. Zarzucono jej reprezentowanie Polski bez zgody władz państwowych, a tym samym poparcie dla aneksji Krymu – jałtański szczyt organizowany jest od momentu, w którym Rosja zajęła te tereny.Post Pereiry postanowił skomentować dziennikarz śledczy Piotr Nisztor. "Jeśli firma ochroniarska miała jakikolwiek udział w wycieku nagrania z monitoringu, to budynki/instytucje, które chroni, powinny masowo wypowiadać jej umowy" – napisał."Gazeta Wyborcza" ujawniła w czwartek, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki regularnie składają wizyty u prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Jak podaje dziennik, mieszkanie przy al. Szucha stało się "ważnym ośrodkiem władzy"."Wyborcza" pokazała również zdjęcie z monitoringu kamienicy, na którym widać wchodzącego do budynku Kaczyńskiego z reklamówką.