Niebywały skandal na Eurowizji! Z powodu błędu w głosowaniu zmieniły się wyniki

o się chyba jeszcze nigdy w historii Eurowizji nie zdarzyło. Kilka dni po finale w Tel Awiwie zmianie uległa końcowa punktuacja – doszło bowiem do błędu. Mimo że Holandia wciąż jest zwycięzcą, kilka krajów zmieniło miejsca w tabeli. Przyszłoroczny konkurs Eurowizji odbędzie się w Holandii . Na festiwalu w Izraelu zwyciężył bowiem reprezentant tego kraju, Duncan Laurence, który podbił serca publiczności piosenką "Arcade". Tuż za podium uplasowały się Włochy oraz Rosja. Polska grupa Tulia nie przeszła do finału , zabrakło jej jednak zaledwie dwóch punktów.Jednak kilka dni po finale Eurowizji okazało się, że podczas głosowania doszło do błędu. Europejska Unia Nadawców, czyli EBU, organizator europejskiego festiwalu, poinformowała, że poprawiła podane w sobotę wyniki.Wszystko dlatego, że białoruskie jury zostało wcześniej zdyskwalifikowane, ponieważ po półfinale podało swoje typy, co jest niezgodne z regulaminem. "Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi głosowania w Konkursie, EBU współpracowało ze swoim partnerem digame w celu utworzenia zastępczego zagregowanego wyniku (obliczonego na podstawie wyników innych krajów ze zbliżonymi rezultatami)" – poinformowało EBU w oświadczeniu.Okazało się jednak, że system zawiódł. Zamiast podania dziesięciu krajów, które otrzymały najwięcej głosów od Białorusi w głosowaniu jury, podano te, które zajęły dziesięć ostatnich pozycji. Głosowanie telewidzów obyło się z kolei bez żadnych błędów.Jak powinny więc wyglądać wyniki od jurorów z Białorusi? 12 punktów powinna dostać Malta, a nie Izrael, reszta powinna trafić go: Macedonii Północnej (10 pkt), Cypru (8 pkt), Włoch (7 pkt), Holandii (6 pkt), Azerbejdżanu (5 pkt), Szwajcarii (4 pkt), Grecji (3 pkt), Szwecji (2 pkt) i Rosji (1 pkt).Po wprowadzeniu poprawek pierwsza czwórka finalistów jest bez zmian. Miejscami zamieniły się jednak Norwegia i Szwecja. Norwedzy spadli z miejsca piątego na szóste, Szwecja awansowała. Jeśli chodzi o dalsze pozycje, Malta wskoczyła z miejsca 16. na 14., a Cypr z 15. na 13. Z kolei Słowenia spadła z 13. na 15. pocyzję. Oprócz tego najwięcej głosów od jurorów zdobyła nie Szwecja, a Macedonia Północna.źródło: Eurovision.tv