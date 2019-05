Piotrowicz zasiądzie w komisji ds. pedofilii? Głos zabrał wicemarszałek Senatu

Czy Stanisław Piotrowicz zasiądzie w komisji ds. pedofilii? • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

YouTube.com / Rzeczpospolita TV

ząd zapowiedział parę dni temu powołanie specjalnej komisji, która zajmie się przypadkami pedofilii w Polsce. Nie w Kościele, a ogólnie. I na tym kończą się wszystkie konkrety i zaczynają niewiadome. Jedną z nich jest skład komisji, o który był pytany w "Rzeczyopolityce" wicemarszałek Senatu Adam Bielan.– Uważam, że problem pedofilii trzeba wypalić gorącym żelazem w każdym środowisku, w którym występuje – powiedział w programie " Rzeczopolityce " Adam Bielan. Wicemarszałek Senatu stwierdził, że statystycznie problem ten występuje częściej w innych środowiskach niż wśród duchownych i tak jak inni politycy PiS przeszedł do bagatelizowania sprawy.Adam Bielan dodał też, że "są kraje w Europie, gdzie afery pedofilskie były na szerszą skalę" i podał przykład Belgii. Dalsza dyskusja z wicemarszałkiem Senatu przeszła na temat składu komisji ds. pedofilii , której powołanie zapowiedział rząd. Bielan został zapytany, czy powinni w niej zasiąść członkowie Episkopatu Polski.– To kwestia do dyskusji. Ujawniliśmy ideę, teraz będziemy pracować nad projektem. Komisja będzie powoływana ustawą, więc i opozycja będzie uczestniczyć w pracach nad powołaniem komisji – powiedział polityk Zjednoczonej Prawicy. Bielan został też zapytany o posła Stanisława Piotrowicza . Oznajmił, iż "nie sądzi, żeby aspirował do roli członka tej komisji".źródło: " Rzeczopolityce