Kandydaci PiS wykorzystali wizerunek Dudy w kampanii wyborczej. "Prezydent chce pozostać bezstronny"

Andrzej Duda na zdjęciach z kandydatami PiS w wyborach do PE. Zdecydowana reakcja KPRP. • Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

woje śląskich kandydatów PiS w wyborach do PE na finiszu kampanii chciało ostro zawalczyć o poparcie wyborców. W tym celu wykorzystali na publikowanych zdjęciach wizerunek Andrzeja Dudy. Czy mieli do tego prawo? Do sprawy szybko odniosła się Kancelaria Prezydenta.Działania kandydatów PiS – Izabeli Kloc i Bolesława Piechy nagłośniła Wirtualna Polska. Dwoje śląskich radnych reklamowało się w sieci hasłami "Popieram" i "Trzymam kciuki", a wszystko to opatrzone było zdjęciem prezydenta Andrzeja Dudy WP opublikowała na swojej stronie screeny z kont społecznościowych przedstawicieli PiS. Na profilu Izabeli Kloc dalej widnieje zdjęcie z prezydentem, ale już bez hasła. Wcześniej można było przeczytać: "Droga Izo! Trzymam kciuki za powodzenie w Twojej kampanii. Należy Ci się mandat. Popieram z całego serca. Andrzej Duda".Asystentka posłanki w rozmowie z WP pytana o zgodę na wykorzystanie wizerunku prezydenta stwierdziła, że "przecież nie ma w tym nic dziwnego".A co na to wszystko KPRP? Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta w rozmowie z WP podkreślił, że Andrzej Duda w żadnym wypadku nie włączył się w kampanię wyborczą kandydatów PiS. – Nie mam wiedzy, aby ktokolwiek zgłaszał się do nas z prośbą o zgodę na wykorzystanie zdjęć prezydenta w takim celu – stwierdził.Spychalski dodał również, że prezydent "jest i chce pozostać podczas kampanii wyborczej bezstronny".źródło: Wirtualna Polska