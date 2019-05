Internauci śmieją się z nowego sondażu CBOS. W taką przewagę PiS nie wierzy chyba nawet Kaczyński

W sondażu CBOS PiS ma ogromną przewagę nad Koalicją Europejską. Wyniki badania podzieliły Polaków. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

a ostatniej prostej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego CBOS opublikowało sondaż, którego wyniki mogą zdumiewać. Niektórzy sugerują, że badanie przeprowadzono… w siedzibie TVP albo PiS.43 proc. poparcia – na tyle według CBOS może liczyć Prawo i Sprawiedliwość w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego . Tak wynika z sondażu, który opublikowano w piątek, czyli ostatniego dnia kampanii wyborczej.Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 28 proc., a trzecie miejsce zajęło Kukiz’15 (6 proc.). Dalej mamy Wiosnę (5 proc.), Konfederację (3 proc.) oraz Lewicę Razem (1 proc.).13 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć". Z kolei 1 proc. badanych nie chciało wskazać swojego ugrupowania.Wyniki sondażu CBOS na finiszu kampanii wywołały burzliwą dyskusję w sieci. Wiele osób zwraca uwagę na przepaść między PiS a KE. W innych badaniach różnica między nimi wynosi aktualnie co najwyżej kilka procent . W tym przypadku partia Kaczyńskiego odjechała rywalom bardzo wyraźnie.Co na to internauci? "CBOS przeprowadził sondaż w siedzibie TVP albo na Nowogrodzkiej" – napisał na Twitterze dziennikarz Marcin Dobski.A inni przypominają słowa Andrzeja Dudy i jego wpis z 2012 r. Wtedy obecny prezydent stwierdził, że "CBOS jest instytucją podległą rządowi"."Choć od dawna postuluję likwidację CBOS to nie wyobrażam sobie kolejnych kampanii bez pomiarów tej instytucji. Będzie po prostu smutniej" – czytamy w innym poście.Niektórzy postanowili zamienić wyniki badania CBOS w absurdalny żart. I sugerowali, że PiS po prostu przebije… próg 100 proc. głosów.