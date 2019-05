"Nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom". Biskupi w liście do wiernych odnoszą się  do filmu Sekielskich

Konferencja Episkopatu Polski. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Fragment listu biskupów do wiernych: "W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny". Czytaj więcej

Fragment listu biskupów do wiernych: Dla wielu wiernych, szczególnie dla młodych szczerze szukających Boga, skandale seksualne z udziałem duchownych stają się ciężką próbą wiary i powodem do wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczyły przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka. Od początku swego istnienia wspólnota kościelna uznawała takie zachowania za wyjątkowo ciężki grzech; według słów Chrystusa „kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mk 9,42). „Biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18,7). Czytaj więcej

"Przyznajemy, że jako pasterze Kościoła nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom" – to fragment listu biskupów do wiernych, który zostanie odczytany dziś we wszystkich kościołach w Polsce. W ten sposób przedstawiciele Episkopatu komentują głośny dokument braci Sekielskich o pedofilii wśród księży."Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców, oraz wobec osób skrywających takie czyny" – piszą w liście biskupi.Jest on jest wynikiem spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które poświęcono nadużyciom seksualnym. Przedstawiciele Kościoła zebrali się po emisji filmu "Tylko nie mów nikomu" , który na YouTube odtworzono ponad 20 mln razy.W liście przedstawiciele Episkopatu przyznają, że wielu z nich widziało film Sekielskich."Ten dokument, to przede wszystkim wstrząsające relacje dorosłych dziś osób, wykorzystywanych w dzieciństwie przez duchownych. Zawiera on także przykłady braku wrażliwości, grzechu zaniedbania i niedowierzania osobom skrzywdzonym, co w konsekwencji chroniło sprawców" – piszą przedstawiciele Episkopatu.Dalej przyznają, że film uświadomił im ogrom cierpienia ofiar księży-pedofilów. "Każdy, kto jest wrażliwy, poznając losy osób pokrzywdzonych, odczuwa ból, wzruszenie i smutek wobec ich cierpienia" – stwierdzono.W liście biskupi dziękują także bohaterom dokumentu , którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoim cierpieniu. Choć – jak zaznaczono – żadne słowo nie jest w stanie wynagrodzić im krzywd, jakich doznali. Biskupi biją się w pierś i przyznają, że "jako pasterze nie uczynili wszystkiego, by zapobiec krzywdom".Przedstawiciele Episkopatu apelują także do osób pokrzywdzonych przez duchownych, żeby "zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych".Przypomniano również, że w każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną."Chcemy wspierać pokrzywdzonych od początku tej drogi w podjęciu kroków potrzebnych do przezwyciężania skutków doznanej krzywdy" – deklarują duchowni.List zatytułowany "Wrażliwość i odpowiedzialność" w całości opublikowano także na stronie Episkopatu