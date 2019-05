Wielka fala w Sandomierzu. Wezbrana woda niemal osiągnęła poziom 7,5 metrów

Dziś rano do Sandomierza dotarła fala kulminacyjna. Poziom wezbranej wody wyniósł 7,4 m. • Fot. Facebook / Sandomierz - Królewskie Miasto

ziś rano do Sandomierza dotarła fala kulminacyjna. Poziom wezbranej wody wyniósł 7,4 m. Na szczęście mieszkańcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo, a powiat nie poniósł żadnych szkód.O tym, że sytuacja jest pod kontrolą, przekonuje Marcin Piwnik, starosta sandomierski przewodniczący powiatowego sztabu kryzysowego.Jak mówi, wszystko wskazuje na to, że poziom wody w Wiśle szybko się obniży. Sztab kryzysowy działa w regionie od kilku dni. Starosta informował o jego działaniach m.in. za pośrednictwem Facebooka.Jak pisaliśmy, fala kulminacyjna doszła do Krakowa w piątek i spowodowała podtopienia. Do Warszawy fala kulminacyjna ma dojść we wtorek, ale jak oceniają eksperci jej poziom powinien oscylować wokół 6 m, czyli nie przekroczyć stanu ostrzegawczego. Podniesiony poziom wód jest spowodowany intensywnymi opadami.źródło: interia.pl