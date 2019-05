Makabryczny wypadek na krajowej "jedenastce". "W jednym miejscu leżała noga, w innym ręka"

Makabryczny wypadek na DK 11 w Ostrzeszowie. • Fot. Łukasz Antczak / Agencja Gazeta

noc z soboty na niedzielę na drodze krajowej numer 11 w Ostrzeszowie doszło do śmiertelnego potrącenia około 60-letniego pieszego. Mężczyzna przechodził przez jezdnię w niewyznaczonym miejscu. Jadący tamtędy kierowca audi nie zdążył zahamować. Według świadków zdarzenia widok był makabryczny– Usłyszeliśmy nagle straszny huk. Chwilę później zobaczyliśmy ludzką nogę. To było coś strasznego. Ciało tego człowieka było porozrzucane po drodze, w jednym miejscu leżała noga, w innym ręka, a reszta wbiła się w bok samochodu – opowiedzieli portalowi Wlkp24.info świadkowie potrącenia, do którego doszło na DK11 w Ostrzeszowie.W wyniku zderzenia z osobowym audi na miejscu zginął około 60-letni pieszy. Chwilę przed zdarzeniem mężczyznę widziano na pobliskiej stacji benzynowej.– Mówił, że chce złapać stopa do Kępna, usiadł przy stoliku, ale w pewnym momencie musiałam go wyprosić ze środka, ponieważ miałam coś do zrobienia, nie mógł zostać sam w sklepie. Jego stan wyraźnie wskazywał na to, że pił alkohol. Chwilę później ktoś przybiegł, żebym zadzwoniła na policję, bo wydarzył się wypadek – relacjonowała portalowi ekspedientka ze stacji.Według wstępnych ustaleń policji , 21-letni kierowca audi nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w przechodzącego przez jezdnię mężczyznę. Na razie nie ustalono tożsamości ofiary. Z wyglądu miał około 60-lat. Wiadomo też, że przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.21-letni kierowca i jadący z nim 22-letni pasażer trafili do policyjnego aresztu. Prowadzący pojazd był trzeźwy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Policja z Ostrzeszowa prosi natomiast o pomoc w identyfikacji ofiary.źródło: Wlkp24.info