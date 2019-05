Na Podkarpaciu są już dane ze 100 proc. komisji. Miażdżąca przewaga PiS

Wieczór wyborczy w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P

Wyniki głosowania na Podkarpaciu. • Fot. screen ze strony wybory.gov.pl

odanie pełnych wyników wyborów europejskich to kwestia godzin – poinformowała na porannej konferencji Państwowa Komisja Wyborcza. PKW dysponuje już danymi z 95,9 proc. komisji. Brakuje wyników m.in. z Pomorza oraz z Warszawy (tu spływają dane z komisji za granicą). Są natomiast regiony, gdzie policzono już wszystkie głosy. 100 proc. danych dysponuje m.in. Podkarpacie.W wynikach z województwa podkarpackiego już nic nie powinno się zmienić. PKW na swoich stronach zaprezentowała w poniedziałkowy powyborczy poranek 100 proc. głosów z okręgu nr 9.Wiadomo, że w południowo-wchodniej Polsce wyborcy tradycyjnie głosują na prawicę. Jednak ten wynik z Podkarpacia to nokaut Koalicji Europejskiej. PiS dosłownie zmiażdżył opozycję.Prawo i Sprawiedliwość w województwie podkarpackim zdobyło ponad 65 proc. głosów. Koalicja Europejska niecałe 22 proc. Nad progiem w tym regionie znalazła się jeszcze Konfederacja – niespełna 6 proc.Wyniki z prawie 96 proc. komisji kształtują się nieco inaczej. Jak podała PKW , na partię Jarosława Kaczyńskiego oddało głos 46,01 proc. głosów, na KE – 37,87 proc. Do Brukseli pojadą jeszcze posłowie Wiosny (6,02 proc.), Konfederacja nie przekroczyła progu (4,55 proc.).Sylwester Marciniak, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, poinformował, iż podanie pełnych, oficjalnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego to kwestia godzin.źródło: wybory.gov.pl