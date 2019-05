Schetyna wskazał ważny element wygranej PiS. To nie udało się Koalicji Europejskiej

Grzegorz Schetyna twierdzi, że PiS udało się zmobilizować w wyborach do PE cały elektorat. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

rzegorz Schetyna podsumował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Lider PO w TVN24 stwierdził, że PiS udało się zmobilizować cały elektorat. – Tego nie zrobiła Koalicja Europejska – przyznał przewodniczący PO.– Zbudowaliśmy koalicję, która zjednoczyła opozycję, i to był pierwszy krok. Nie wystarczyło, ale pytanie, co dalej. Teraz zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy – powiedział w TVN24 Grzegorz Schetyna. Polityk podkreślał, że nie ma innej drogi niż ta, którą podjęto. – To, co udało nam się zrobić, czyli zjednoczyć opozycję – wyjaśniał.Schetyna próbował też szukać przyczyn porażki Koalicji Europejskiej w wyborach do PE . – Nie zmobilizowaliśmy w całości naszego elektoratu, naszych wyborców, tak jak zrobił to PiS. To nie były wybory europejskie, to były pierwsze wybory całościowe i tak zostały potraktowane przez elektorat PiS. Oni zameldowali się w przy urnach w stu procentach – przekonywał.Szef PO skomentował też główne punkty programu PiS. – To, co zrobił Jarosław Kaczyński, to rozdawanie pieniędzy, to nowa jakość. Tego nikt nie robił – stwierdził.Lider opozycji wskazywał też, jakie powinny być kolejne decyzje KE. – Trzeba rozszerzyć tę formułę, znaleźć wspólny program, trafić tam, gdzie przegraliśmy i to jest dzisiaj wyzwanie dla nas – zapowiadał.źródło: TVN24