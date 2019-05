Rosnąca przewaga PiS to szansa dla Czarneckiego. Jeszcze może uzyskać mandat

Ryszard Czarnecki jeszcze ma szansę na mandat europosła. • Fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta

iadomość o tym, że Ryszard Czarnecki nie uzyskał mandatu europosła, była jednym z największych zaskoczeń wieczoru wyborczego. Okazuje się jednak, że warszawska "dwójka" PiS jeszcze ma szansę na sukces, bowiem - po przeliczeniu ponad 99 proc. głosów - partia Jarosława Kaczyńskiego jeszcze wzmocniła przewagę nad KE.Wyniki sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos dla TVN24 wskazywały, że Ryszard Czarnecki nie będzie już eurodeputowanym. Ta wiadomość zelektryzowała scenę polityczną podczas wieczoru wyborczego . I nic dziwnego, bo przecież jeszcze niedawno Czarnecki był wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.W poniedziałek sytuacja zmieniła się na korzyść polityka PiS. Po przeliczeniu ponad 99 proc. głosów, Państwowa Komisja Wyborcza podała, że PiS zdobyło 45,56 proc. głosów, a Koalicja Europejska – 38,30. To oznacza, że w stosunku do pierwszych sondaży exit poll, PiS się wzmocniło, a KE osłabła.Mimo skomplikowanych zasad przydzielania mandatów, na podstawie spływających wyników można jeszcze upatrywać szansy dla Czarneckiego. Wyliczeniom tym sprzyja fakt, że pod progiem wyborczym znalazła się Konfederacja z wynikiem 4,55 proc. "Gazeta Wyborcza" przypomina, że temu komitetowi prognozowano trzy mandaty, a nie będzie mieć żadnego. W takim układzie więcej przedstawicieli w PE będzie mieć PiS.Co na to wszystko Czarnecki? Wygląda na to, że pozostaje optymistą. – Wydaje się, że udało mi się wejść do PE. To może mniej ważne. Ważniejszy jest triumf PiS – mówił w poniedziałek rano "Salonie politycznym Trójki" źródło: "Gazeta Wyborcza"