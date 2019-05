Wellman radzi, by Donald Tusk pozostał na Zachodzie. "Tusk to nie Piłsudski"

Dorota Wellman przekonuje, ze Tusk powinien kontynuować karierę polityczną na Zachodzie. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

ojawiają się pierwsze komentarze po przegranych przez Koalicję Europejską wyborach. Jedni oczekują rozliczenia Grzegorza Schetyny za przegraną, inni czekają na powrót Donalda Tuska. – Nie ma sensu myśleć o tym, że to będzie zbawca narodu – powiedziała tymczasem w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" Dorota Wellman.– Niech nie siodła tego konia. Nie ma sensu myśleć o tym, że to będzie zbawca narodu. Myślę, że w Polsce ludzie, którzy go lubili i cenili, tacy jak ja, już przyzwyczaili się do jego nieobecności – stwierdziła w wywiadzie dla tygodnika "Wprost" Dorota Wellman – Jeśli nawet trochę palcem z zagranicy miesza w polskiej polityce, to powrotu do tego, co było przedtem, nie ma. Tusk to nie Piłsudski – dodała popularna dziennikarka.Wellman nie kryje swojego żalu po tym, jak Donald Tusk wyjechał z kraju. – Porzucił politykę polską w tamtym momencie, ale wiedział co wybiera. Dlatego dziś powinien kontynuować karierę w strukturach zagranicznych, bo to naturalna kolej rzeczy – przekonuje Wellman.Tymczasem coraz głośniej słychać pytania kierowane do koalicji o to, co dalej. Najpóźniej w listopadzie odbędą się wybory parlamentarne i jak na razie wiele wskazuje na to, że PiS odniesie kolejne zwycięstwo. Wiele osób w mediach społecznościowych domaga się rozliczenia Grzegorza Schetyny z nieudanej kampanii, politycy PSL zaczynają przebąkiwać o porzuceniu koalicji. Wyniki wyborów wskazują na to, że wiejski elektorat odpłynął w kierunku partii Jarosława Kaczyńskiego.źródło: "Wprost"