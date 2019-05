Polska imigrantka wygrała niemieckie "Top Model". Wzięła widzów na litość?

Simone Kowalski wygrała 14. edycję niemieckiego "Top Model". • Fot. Instagram/simone.gntm.2019

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

hoć Simone Kowalski urodziła się w Polsce, to od 20 lat mieszka w Niemczech, gdzie wygrała najnowszą edycję "Germany’s Next Topmodel". Dziewczyna była jedną z faworytek w reality show. Polka opowiedziała w programie o nieszczęściu, jakie spotkało ją w życiu.Rodzice Simone przenieśli się do Niemiec, kiedy ich córka miała zaledwie roczek. W niemieckim show dziewczyna podzieliła się życiową historią dot. jej sportowej kariery. Podczas treningów do olimpiady doznała kontuzji stóp, w wyniku której musiała przejść skomplikowaną operację, aby móc znów normalnie chodzić. Po zabiegu spędziła wiele miesięcy na wózku inwalidzkim.Po długiej rehabilitacji dziewczyna postanowiła spróbować swoich szans na wybiegu. Tym sposobem wybrała się na casting do 14. edycji niemieckiego "Top Model", którego została zwyciężczynią. Dziewczynie zarzucano jednak, że bierze widzów programu na litość – trener polskiej imigrantki wyznał, że historia o jej kontuzji jest dość naciągana.Simone Kowalski ma własny profil na Instagramie, gdzie zamieszcza zdjęcia z wybiegu i sesji modelingowych.