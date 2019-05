Potrafi złamać każdego. Osteoporoza - złodziejka kości i... kobiecości

Osteoporoza może być przyczyną kalectwa u kobiet po 50. roku życia. • Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

Monika Przybysz

David M. Reese Wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Amgen Badanie dowodzi także, że niedodiagnozowanie osteoporozy w Europie jest podstawową przeszkodą w leczeniu.

Warto pamiętać, że ok. 1000 mg wapnia jest w trzech szklankach mleka. Można też sięgać po produkty wzbogacone w wapń np. soki, a zrezygnować z warzyw ograniczających jego skuteczne wchłanianie np. ze szpinaku.

zacuje się, że jedna na trzy kobiety powyżej 50. roku życia doświadczy złamania, za które będą odpowiedzialne zmiany powstałe w wyniku postępującej osteoporozy. Pacjentki, u których występuje złamanie związane właśnie z osteoporozą, są dwukrotnie bardziej narażone na złamania w przyszłości.Dlaczego tak się dzieje? U kobiet po menopauzie zdolność do tworzenia nowej tkanki kostnej nie jest w stanie zrównoważyć tempa, w jakim pojawiają się ubytki kostne.Nowe dane, zebrane przez firmę Amgen na podstawie badania przekrojowego, ujawniają braki w diagnostyce i leczeniu osteoporozy w Europie. Nawet 75 proc. kobiet w wieku 70 lat i starszych, będących w grupie zwiększonego ryzyka złamań z powodu łamliwości kości, nigdy nie było leczonych na osteoporozę.Badania przeprowadzono w Belgii, Francji, Niemczech, Irlandii, Polsce, Słowacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii z udziałem blisko 4 tysięcy pań. Wnioski są szokujące: większość chorych ze zwiększonym ryzykiem złamań nie jest wcale leczona.Szacuje się, że w Polsce kompleksowo i prawidłowo leczy się z powodu osteoporozy zaledwie 10 proc. chorych.Specjaliści zaznaczają, że panie w wieku okołomenopauzalnym powinny stosować profilaktykę osteoporozy i walczyć o jak najlepsze zachowanie sprawności. To szczególnie ważne, bo skomplikowane złamania i możliwe powikłania mogą na długi czas wykluczyć z życia społecznego albo, co najgorsze, spowodować trwałe kalectwo.Przede wszystkim poprzez odpowiednią dietę bogatą w wapń, magnez potas i fosfor (osoby z nietolerancją laktozy mogą korzystać z produktów bezlaktozowych).Specjaliści wskazują, że osoby szczególnie narażone na złamania powinny zadbać o właściwą korekcję wady wzroku(z powodu słabego widzenia może dochodzić do urazów, wypadków), która może postępować wraz z wiekiem. Warto kontrolować stan widzenia u okulisty też z racji możliwego rozwoju zaćmy.Do tego regularna aktywność (spacery, nordic walking) oraz ćwiczenia wspierające równowagę mogą uchronić przed bolesnymi konsekwencjami rozwoju osteoporozy.