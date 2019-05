Atak w szkole w Brześciu Kujawskim mógł zakończyć się tragicznie. Poruszające słowa ojca rannej 11-latki

Poruszające słowa ojca 11-latki rannej w ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim. Mężczyzna opowiedział, co się stało jego córce. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o ataku w szkole w Brześciu Kujawskim na jaw wychodzą przerażające skutki działań sprawcy. – Z ciała mojego dziecka lekarze wyjęli dwie kule. Trzecia musnęła obojczyk – mówi w rozmowie z "Faktem" ojciec dziewczynki postrzelonej przez 18-latka. 27 maja w szkole w Brześciu Kujawskim padły strzały . Jak podawało RMF FM, do budynku dostał się były uczeń, który miał przy sobie broń. Odpalił też dwie petardy. Woźna i jedna uczennica zostały poszkodowane."Faktowi" udało się porozmawiać z ojcem rannej 11-latki, która po ataku została przetransportowana śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Toruniu.– Ponad dwie godziny lekarze wyjmowali córeczce te pociski. Utkwiły w biodrze. Jest też podejrzenie, że jedna kula mogła uszkodzić kręgosłup. Konieczne są dodatkowe badania – opowiadał ojciec w rozmowie z dziennikiem.Pan Arkadiusz ponadto ujawnił "Faktowi", że jego córka walczy też z nowotworem. O chorobie dowiedzieli się kilka lat temu. – Dziękuję sprawcy, że nie zabił nam córki. Bo jakby ona zginęła chyba byśmy z żoną zakończyli swoje życie – dodał.Marek N. sam przyznał się do usiłowania zabójstwa wielu osób . 18-latek usłyszał trzy zarzuty. Dotyczą usiłowania zabójstwa wielu osób i sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz usiłowania zabójstwa 11-letniej uczennicy oraz woźnej. Jest także wniosek o areszt.źródło: "Fakt"