Pierwsza żona Jacka Rozenka od lat zmaga się z chorobą. Zdiagnozowano u niej raka

Litwiniak od kilku lat walczy z rakiem. • Fot. Instagram/litwiniak

Bartosz Świderski

U





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Katarzyny Litwiniak, byłej żony aktora, wykryto trzy lata temu raka piersi. Po długotrwałym leczeniu, w lutym tego roku okazało się, że rak ma przerzuty do kości. Choć lekarze uważają, że szanse na jej wyzdrowienie są niewielkie, kobieta nie poddaje się."W 2016 roku usłyszałam pierwszą diagnozę: rak piersi. Po Po operacji, radioterapii, hormonoterapii i wielu innych zabiegach czułam, że wracam do zdrowia, co dawało mi nadzieję na zdrową przyszłość, jednak wyniki badań wykazujące obecność aktywnych komórek rakowych w organizmie nigdy nie były w normie. Pojawiły się bardzo uciążliwe bóle kręgosłupa. W lutym 2019 r. postawiono mi nową diagnozę" – napisała na Facebooku Litwiniak, która od lat związana jest z branżą telewizyjną. W poście dodała również, że onkolog postawił "bardzo niekorzystne statystyczne rokowania".Nie poddając się Litwiniak zakwalifikowała się w klinice w Monachium na możliwą protonoterapię, dzięki której komórki rakowe są likwidowane w dużych skupiskach. Niestety, aby pojechać do Niemiec kobieta musiała zebrać w kilka tygodni blisko 170 tys. złotych."Muszę to zrobić, aby móc iść dalej. To bardzo dużo, a nie stanowi nawet całości kosztów mojego leczenia (…) Pomóżcie mi przejść przez chorobę i odzyskać nadzieję, liczę na Was" – napisała na stronie znajdzpomoc.pl.W zbiórkę pieniędzy dla pierwszej żony zaangażował się Jacek Rozenek wraz ze swoją byłą partnerką Małgorzatą Rozenek-Majdan , która za udzielenie wsparcia została skrytykowana później przez internautów. Ich zdaniem celebrytkę stać było na to, aby samej sfinansować leczenie Litwiniak."Chcesz pomóc, będę bardzo wdzięczna. Nie chcesz, to przynajmniej nie krytykuj, ale miej w tyle głowy, że może przyjść taka chwila, że będziesz musiał prosić innych o pomoc" – skomentowała zarzuty Perfekcyjna Pani Domu.Jak się później okazało, Litwiniak udało się pojechać na leczenie do niemieckiej kliniki, o czym poinformowała na Facebooku. "Jestem w Klinice w Monachium. Dzisiaj i jutro badania, a od przyszłego tygodnia terapia... Dziękuje Wam wszystkim!" – czytamy w poście.Według ostatnich doniesień Jacek Rozenek przeszedł w maju udar mózgu – jeździ na wózku inwalidzkim i stracił mowę . Aktor nie może samodzielnie się poruszać, znajduje się obecnie pod stałą opieką lekarzy. Mężczyznę wspierają synowie, a także była żona Małgorzata Rozenek.