Sikorski zaskoczył w TVN24 swoim wyznaniem o PiS. Pochwalił partię za jeden szczegół

o tej wypowiedzi Radosława Sikorskiego wielu polityków PiS może być zaskoczonych. Były szef MSZ pogratulował partii Jarosława Kaczyńskiego taktyki przed wyborami do PE i wskazał na ważny szczegół, który można odebrać jak pochwałę dla ekipy rządzącej.– Jeśli jesteśmy u szczytu koniunktury gospodarczej i partia rządząca prowadzi bardzo szczodrą politykę socjalną, to nie ma się co dziwić, że wygrywa – mówił Radosław Sikorski w TVN24 w "Kropce nad i".Były szef MSZ nawiązał też do taktyki wyborczej, którą przyjęło ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego. – Jeśli PiS-owi udało się wciągnąć w politykę ludzi z zewnątrz, nieinteresujących się na co dzień polityką, przez chociażby programy socjalne, bo poczuli, że państwo coś im dało, to może ten koszt jest tego wart – stwierdził.Sikorski zdobył się na jeszcze jeden miły gest pod adresem PiS – pogratulował ekipie rządzącej "świetnego" wyniku wyborczego. Jego słowa dla wielu osób będą zaskakujące, bo polityk słynie z ciętego języka pod adresem partii Kaczyńskiego. Przed wyborami stworzył nawet prześmiewczą listę powodów , dla których warto głosować na PiS.Sikorski w wyborach do PE startował z list Koalicji Europejskiej. Udało mu się zdobyć mandat europosła w okręgu kujawsko-pomorskim.źródło: TVN24