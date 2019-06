Sprawdź dwa razy, kogo zaprosisz do swojego domu. „Opiekunka” to thriller, który zapamiętasz na długo...

fot. Shutterstock.com/triocean / materiały prasowe

Podobno dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Idealna rodzina państwa Cane’ów chce pomóc sąsiadce, która traci dom w pożarze. Ona oferuje swoją pomoc jako opiekunki dla ich dwóch córeczek. Bezbronna, niewinna dziewczyna okazuje się skrywać tajemnicę, która zamieni ich życie w prawdziwy koszmar. „Opiekunka” Sheryl Browne to wciągający thriller z wyrafinowaną i niepokojącą intrygą, który warto zabrać ze sobą w plecaku na wakacje – gdziekolwiek się wybieramy!Oto rozczulający obrazek rodziny, która ma wszystko. Po lewej Mark Cane, przystojny komisarz, który w swojej pracy łapie przestępców i rozwiązuje zagadki detektywistyczne. U jego boku Melissa Cane, piękna żona, artystka, która zajmuje się domem i prowadzi własną firmę. A także ich dwie urocze, wyczekiwane córeczki, które przyszły na świat po długich staraniach i kolejnych poronieniach: siedmioletnia Poppy i sześciotygodniowa Evie. Zapamiętajcie ten obrazek, bo już niedługo zostanie przekazany w ręce kogoś, kto postanowi zamienić go w piekło.Tą postacią będzie blondwłosa, niebieskooka, niewinna piękność, która pojawi się w ich domu dokładnie w momencie, kiedy każde z nich będzie siebie potrzebowało. Jade przed momentem obserwowała, jak płonie jej willa i jest zmuszona do znalezienia nowego dachu nad głową. Melissa nie ma czasu dla siebie ani dla swojej firmy, dlatego najchętniej zatrudniłaby kogoś do opieki nad dziećmi. Kiedy poznaje Jade, okazuje się, młoda sąsiadka że jest idealną kandydatką do tej roli. Nie wie tylko, że właśnie wpuszcza do swojej bezpiecznej przestrzeni wcielenie zła…Sheryl Browne uważnie i z niezwykłą wprawą buduje krok po kroku napięcie, które wzrasta z każdą kolejną stroną powieści. Co ciekawe, w swojej książce zdecydowała się na odważny i interesujący zabieg – prowadzi swoją opowieść z punktu widzenia trzech głównych bohaterów, ujawniając od samego początku ich myśli i zamiary. Z miejsca zostajemy więc wprowadzeni do świata mrocznej wyobraźni opiekunki, a także możemy obserwować przemianę dwójki pozostałych bohaterów, z których każdy zostaje wodzony za nos przez młodą dziewczynę i tańczy dokładnie tak, jak Jade im zagra. „Opiekunka” nie musi operować fajerwerkami ani spektakularnymi scenami wybuchów czy pościgów, aby zatrzymać uwagę czytelnika do samego końca powieści. Ten thriller to prawdziwy majstersztyk niespiesznej, mrocznej akcji, w której nastrój paranoi i koszmaru udziela się również czytającemu. Włókna mroku okalają doskonale nakreśloną intrygę, w której wszystko ma swój logiczny i jednocześnie przerażający przebieg. Wyrachowana i niebezpieczna opiekunka ma plan i nie cofnie się przed niczym, aby wcielić go w życie.Książka ma zwarty i bardzo prawdopodobny scenariusz, który prowadzi prosto do emocjonującego zamknięcia każdego z wątków. Wszystkie koszmary przeszłości złączą się w przerażającym uścisku, wszystkie tajemnice wyjdą na jaw. Ale zanim to nastąpi, czytelnik będzie miał okazję delektować się kawałkiem naprawdę lekkiego, soczystego i wciągającego thrillera, który jest idealną lekturą podczas leniwego urlopu!