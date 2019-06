Znacie go z Realu, Atletico czy Arsenalu. Jose Antonio Reyes zginął w wypadku samochodowym

Jose Antonio Reyes miał 35 lat. • Fot. Gabrielcorbachobermejo / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

ięciokrotnie wygrał Ligę Europy, grał w najbardziej znanych europejskich klubach – Atletico i Realu Madryt, Sevilli czy Arsenalu. Jose Antonio Reyes zginął w wypadku samochodowym. Miał zaledwie 35 lat.Reyes zawodową karierę rozpoczął w Sevilli, której był wychowankiem. Pierwszy duży krok w jego karierze to 2004 rok, kiedy został kupiony przez Arsenal. Tam spędził kilka lat, a później grał jeszcze w Realu Madryt (na zasadzie wypożyczenia), w Atletico Madryt czy Benfice Lizbona.W 2012 roku wrócił do Sevilli. Już u schyłku swej kariery grał m.in. w Chinach, ostatnio w występującej w drugiej lidze hiszpańskiej Extremadurze.O wypadku poinformowała na Twitterze właśnie Sevilla. Hiszpańskie radio COPE z kolei podało, że Reyes zginął w wypadku samochodowym na drodze z Sevilli do Utrery przed południem. Jego samochód miał wypaść z trasy i spłonąć.Reyes to pięciokrotny zwycięzca Ligi Europy – trzykrotnie z Sevillą i dwukrotnie z Atletico. Ponadto z Arsenalem wygrał mistrzostwo Anglii i zagrał w finale Ligi Mistrzów, a z Realem Madryt sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. Z narodową kadrą był na mundialu w Niemczech w 2006 roku.