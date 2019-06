Rośnie nam nowa Radwańska. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa!

Iga Świątek awansowała do 4 rundy turnieju Rolanda Garrosa. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

istrzyni olimpijska z Rio de Janeiro Monika Puig w sobotę nie dała rady powstrzymać Igi Świątek. Polska tenisistka pewnie wygrała 3:0 i awansowała do 4 rundy turnieju Rolanda Garrosa. To jak na razie największy sukces 18-letniej Polki.Pierwszy set zaczął się źle. Polka popełniała szkolne błędy, tak jakby gra z mistrzynią olimpijską skrępowała jej ruchy. Monika Puig kontrolowała grę i pewnie wygrała 6:0. Szybko jednak się okazało, że to było niemal wszystko, na co było stać Portorykankę.W drugim secie pierwsze przełamanie serwisu należało do Polski, i gdy Świątek wygrywała 4:2, tak jakby dostała wiatr w żagle. Grała pewnie i wygrała ostatecznie 6:3. Ta pewność pozostała przy naszej tenisistce także w trzecim secie, którego Świątek wygrała również 6:3.To największy sukces w karierze 18-letniej Polki. W czwartej rundzie Świątek zagra z Simoną Halep. Na tym poziomie nie ma już przypadkowych zawodników. Halep wygrała turniej w Paryżu w zeszłym roku, więc Świątek musi się spodziewać, że to będzie trudny mecz.