Janda odznaczona za obywatelską mądrość. "Reaguję, gdy coś mnie dotyka i oburza"

– Reaguję na coś, co mnie dotyka, oburza, wzrusza, bez czego wydaje się, że życie jest gorsze albo wobec czego ja sama staję oniemiała – powiedziała Krystyna Janda tuż po tym, jak została odznaczona medalem "Za mądrość obywatelską". Aktorka niedawno opublikowała rysunek wyśmiewający wyborców PiS."Za mądrość, która w dzisiejszych czasach jest też odwagą oraz za niezwykłe wzruszenia artystyczne, które dają nam także obywatelską nadzieję" – tak brzmi uzasadnienie przyznania założycielce i dyrektorce artystycznej warszawskich teatrów: Teatru Polonia i Och -Teatru.Odznaczenie "Za mądrość obywatelską" przyznaje redakcja społeczno-kulturalnego pisma, miesięcznika "Kraków". Laureaci są doceniani m.in. za zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz za za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym.Po uroczystym przyznaniu medalu rozpoczęła się debata z udziałem laureatki "Kobiety dają nam wolność". "Głos kobiet, głos mniejszości, głos pokrzywdzonych (...) zawsze po stronie demokracji, praworządności, przeciwko konformizmowi i wygodzie, przeciwko propagandzie i manipulacji" – tak o Krystynie Jandzie podczas spotkania mówił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.– Ja po prostu reaguję na coś, co mnie dotyka, oburza, wzrusza, bez czego wydaje się, że życie jest gorsze albo wobec czego ja sama staję oniemiała (...) – mówiła Krystyna Janda, która jednak dodała, że ostatnie lata nie są najlepszym czasem.– Każdego dnia budzę się z uczuciem, że ktoś mi zrobił krzywdę. Przez te ostatnie lata co chwila w ciągu dnia staję oniemiała ponieważ dostaję wiadomość, czy ktoś wypowiada się, ktoś wygłasza racje, na które nie ma odpowiedzi, na które nie można nawet zareagować. Ja po prostu staję co chwilę i nie mogę uwierzyć, że nagle żyję w kraju i w miejscu, gdzie ludzie mówią takie rzeczy, a inni ludzie w te rzeczy wierzą – skomentowała, to co dzieje się w kraju.Wśród laureatów odznaczenia przyznawanego od 2006 roku znaleźli się także m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, czy prof. Andrzej Zoll.Przypomnijmy, że niedawno Krystyna Janda stała się obiektem krytyki, po tym jak na swoim profilu na Facebooku opublikowała rysunek wyśmiewający wyborców Prawa i Sprawiedliwości Źródło: tvn24.pl