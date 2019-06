Wzruszająca reakcja na apel o pomoc. W placówce onkologicznej zgłosili się chętni do pracy

W klinice Przylądek Nadziei, gdzie leczone są dzieci chorujące na nowotwory, groziło zamknięcie. Po dramatycznym apelu udało się jednak zatrzymać kryzys. • Fot. Anna Zorka / Agencja Gazeta / zdjęcie ilustracyjne

ołożenie w jakim znaleźli się mali pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu było tragiczne. Z powodu braku rąk do pracy oddziałowi groziło zamknięcie. Po dramatycznym apelu o wsparcie kryzys zażegnano. To jednak nie koniec kłopotów.Prof. Alicja Chybicka, kierowniczka Przylądka Nadziei, kilka dni temu na Facebooku umieściła wpis, w którym prosiła o wsparcie. "Brakuje pielęgniarek i stoimy przed zagrożeniem zamknięcia jednego z oddziałów. Pielęgniarki i i ratownicy medyczni przyjdźcie do nas do pracy i ratujcie dzieci. W onkologii dziecięcej liczy się czas. Przyjmiemy Was choćby jutro" – napisała.Oddział, w którym zabrakło personelu, to miejsce gdzie leżą dzieci po przeszczepach oraz w trakcie onkologicznego leczenia. Na apel odpowiedziało 19 osób, a potrzeba było 12. W rozmowie z dziennikarką "Wysokich Obcasów" prof. Chybicka przyznaje, że ta liczba przerosła jej oczekiwania, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona.– Przed weekendem posłałam do dyrekcji 19 osób i wiem, że się zatrudniło pięć, co pomoże ułożyć nam grafik dyżurów. Kilkanaście kolejnych pojawi się w poniedziałek. Odzew na nasz apel był ogromny. Zgłosiły się pielęgniarki - jedna Polka z Niemiec będzie przyjeżdżać i pomagać za darmo - ratownicy medyczni, ale też ludzie nie mający nic wspólnego w tymi zawodami: logopeda, dwóch psychologów i weterynarz, który pytał, czy może zrobić jakiś dodatkowy kurs. Jest też kucharka, która została już w klinice zatrudniona, bo tam też był wakat – wyliczała.Jeśli odzew na apel byłby znikomy, to mogłoby to oznaczać dla chorych dzieci nawet wyrok śmierci. – Dla wielu oznaczałoby to pogorszenie stanu zdrowia albo wyrok śmierci. Co moglibyśmy zrobić? Wystawić je na trawę przed budynek? – dodała szefowa kliniki.Przylądek Nadziei to największy tego typu ośrodek w kraju. Sytuacja, w jakiej się znalazł, nie jest jednak niczym wyjątkowym. Podobnie lub gorzej jest we wszystkich onkologicznych oddziałach w kraju. – Dopuszczono do tego, że brakuje personelu medycznego, nie tylko pielęgniarek, ale też lekarzy wszystkich specjalizacji. Średnia wieku moich dziewczyn pielęgniarek to 53 lata. Młodych jest niewiele. Pozamykano szkoły, a wynagrodzenie znacznie odbiega od tego w innych krajach Unii Europejskiej – przyznała w rozmowie prof. Alicja Chybicka.Brak personelu, to jednak niejedyna bolączka polskiej onkologii. Kolejnym problemem jest niedofinansowanie leczenia, co często może skutkować choćby zbyt późną diagnozą. Podobny dramat rozegrał się ostatnio także w Klinice Onkologii Klinicznej w Krakowie . Tam po narzuceniu redukcji etatów kierownik kliniki złożył rezygnację. Jego śladem poszli inni specjaliści.Źródło: "Wysokie Obcasy"