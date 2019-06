Wydało się, gdzie rzekomo pracuje oprawca psa spod Sycowa. Firma błyskawicznie wydała oświadczenie

Pod Sycowem mężczyzna przejechał psa autem. • Fot. screen z nagrania na portalu mojaolesnica.pl

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

abryka Mebli Bodzio wydała oświadczenie ws. bestialskiego zachowania wobec psa, które miało miejsce pod Sycowem na Dolnym Śląsku. Firma zabrała głos po doniesieniach o tym, że to jej pracownik może być sprawcą tego okrucieństwa.."Zarząd Fabryki niezwłocznie przystąpi do czynności sprawdzających, czy sprawcą tego nieludzkiego czynu może być pracownik Fabryki" – zapewnili przedstawiciele firmy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. "W przypadku potwierdzenia tego faktu zostaną w stosunku do niego podjęte natychmiastowe działania Pracodawcy oraz środki dyscyplinarne łącznie z rozwiązaniem stosunku pracy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia" – czytamy dalej.Przedstawiciele firmy nie mają wątpliwości, że fakt ujawniony przez media jest "bulwersujący i wymagający podjęcia działań karnych w stosunku do sprawcy tego czynu". "Zarząd zawsze działał w takich przypadkach zdecydowanie wyciągając wszystkie przewidziane dla pracodawcy sankcje w stosunku do swojego pracownika" – wyjaśniono.Oświadczenie zarządu fabryki dotyczy bulwersującego nagrania, które pojawiło się w sieci. Widać na nim, jak mężczyzna przejeżdża samochodem po leżącym psie . Internauci szybko ustalili, kto odpowiada za ten czyn. Ujawniono nawet treść rozmowy , w której mężczyzna tłumaczy swoje zachowanie.Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy Aleksandra Pieprzycka przekazała, że 20-letniego podejrzanego o dokonanie okrucieństwa policja zatrzymała w niedzielę wieczorem.