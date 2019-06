Uwaga, news dnia: Kaja Godek straciła posadę w Warszawskich Zakładach Mechanicznych

Kaja Godek nie jest już w radzie nadzorczej WZM. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

aja Godek nie jest już członkiem rady nadzorczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych. Niedoszła europosłanka pracowała tam od listopada 2015 r. O zakończeniu pełnienia swojej funkcji poinformowała w mediach społecznościowych."Decyzją WZA nie pełnię już funkcji Członka Rady Nadzorczej Wuzetem-u. Dziękuję Kolegom z RN, Zarządowi i wszystkim Pracownikom, z którymi w tym czasie miałam przyjemność współpracować. To był dobry czas. Spółce życzę samych sukcesów" – napisała Kaja Godek na Twitterze.O komentarz w sprawie zwrócili się do Godek dziennikarze polsatnews.pl , ale nie ujawniła nic więcej na ten temat. Dodała, że wszystko co chciała przekazać, znalazło się w jej wpisie.O zatrudnieniu działaczki pro-life w WZA zrobiło się głośno w marcu ubiegłego roku. Pojawiły się spekulacje, czy Godek ma odpowiednie kwalifikacje, by zajmować stanowisko w zakładach mechanicznych. W rozmowie z Wirtualną Polską broniła się, że nie musi znać się na mechanice silników i elementach wtryskowych do silników, żeby zasiadać w radzie nadzorczej WZM.W ostatnim czasie Kaja Godek bezskutecznie ubiegała się o mandat europosła w Parlamencie Europejskim. W wyborach startowała z mazowieckiej listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy