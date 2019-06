Krzysztof Piątek potajemnie ożenił się. Piłkarz poślubił piękną prawniczkę

Para odbyła kameralną uroczystość ślubną w zabytkowym zamku. • Fot. Instagram/paulynaaa_a

Bartosz Świderski

eprezentant polski w piłce nożnej Krzysztof Piątek wziął po cichu ślub z Pauliną Procyk, która z wykształcenia jest prawnikiem. Nowożeńcy złożyli sobie przysięgę małżeńską w sobotę w zabytkowym zamku w Łogowie Lubuskim.Według informacji "Super Expressu" sobotnia uroczystość była raczej kameralna, a sam Piątek musiał zrezygnować tego dnia z porannego treningu reprezentacji.Paulina Procyk poznała Krzysztofa Piątka , gdy ten był jeszcze graczem klubu Zagłębie Lubin. Gdy ich związek rozkwitał, prawniczka przenosiła się wraz ze sportowcem m.in. do Krakowa, Genui, a następnie do Mediolanu. Para zaręczyła się 2018 roku.W niedzielę po ślubie Piątek wrócił z powrotem do ciężkich treningów przygotowujących go do eliminacji do mistrzostw Europy. Polska reprezentacja ma zagrać w piątek 7 czerwca mecz z Macedonią.źródło: "Super Express"