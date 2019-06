Biznes na technologicznych dopalaczach. Odwiedziliśmy półfinał konkursu dla start-upów

Rafał Trzaskowski był jednym z gości półfinału fintech ABSL Start-Up Challenge. • Fot. naTemat

Ralph Talmont mówił m.in. o tym, jak zatrudnianie artystów mogłoby wpłynąć na poprawienie wyników. • Fot. naTemat

Fot. naTemat

– Warszawa nie jest żadną skamieliną, to nowoczesne miasto, w którym szanse na osiągnięcie sukcesu w biznesie rosną jak grzyby po deszczu – mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy był jednym z gości półfinału fintech ABSL Start-Up Challenge. Segment związany z technologią finansową został zorganizowany w warszawskiej siedzibie Citi – partnera wiodącego konkursu w kategorii Fintech.Zwycięzcą półfinału ABSL Start-Up Challenge w kategorii fintech został Ultimate.ai. Jego projekt wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększenia jakości obsługi klienta. I to właśnie z nim wystąpi na czerwcowej konferencji ABSL Summit, której gościem specjalnym i głównym mówcą będzie były prezydent USA Bill Clinton. Projekty start-up’ów oceniali m.in. mentorzy – eksperci Citi.Stolica Polski, która w najnowszym rankingu branżowego fDi Magazine, zostało uznane najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu, była tylko jedną z kilku osi napędowych w dyskusji o rozwoju przedsiębiorstw.Jeszcze zanim półfinałowa ósemka stanęła w szranki, Ralph Talmont – współwłaściciel MetaliCoin – wygłosił swoje przemówienie, w którym mówił m.in. o tym jak sprawnie wprowadzić w życie kulturę innowacyjnego myślenia, aby firma sama z siebie działała poprzez innowacje.– Wydarzenia takie jak ABSL Start-Up Challenge pomagają zarówno start-upom, jak i korporacjom znaleźć wspólny język i sprostać wzajemnym oczekiwaniom. Współpracując ze start-upami nie tylko z Polski ale przede wszystkim z podmiotami z zagranicy, widzę, jak ważne jest umiejętne zarządzanie, wydobywanie i wspomaganie wspólnej kreatywności. Innowacja to nie tylko technologia, to także sztuka znalezienia wspólnego języka, by osiągnąć realny sukces – mówił Talmont.– Citi stale poszukuje innowacyjnych rozwiązań i implementuje te z nich, które pozwalają dostarczać naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu w ABSL Start-Up Challenge możemy wspierać przedsiębiorców, których nietuzinkowe pomysły ulepszają rynek finansowy – podkreśla Iwona Dudzińska, Managing Director Citi i wiceprezes ABSL.Nowoczesne rozwiązania w zakresie robot massive automation, narzędzia upraszczające zarządzanie procesem obiegu dokumentów finansowych, czy działania zwiększające skuteczność i dokładność procesów decyzyjnych, to tylko niektóre z tematów, którymi zajmują się przedstawiciele półfinałowej ósemki.Jury półfinału, w którego skład wchodzili przedstawiciele międzynarodowych korporacji, a zarazem firm członkowskich ABSL, Citi, Procter & Gamble i DSV International Shared Services, za najlepszy start-up uznało Ultimate.ai.Ten start-up opracował narzędzie dla biznesu wykorzystujące sztuczną inteligencje (w tym deep learning i pełną integrację systemu centrum obsługi klienta), by szybciej reagować na potrzeby klientów przy zachowaniu wysokiej jakości customer service.– Tegoroczny półfinał wertykału fintech ABSL Start-Up Challenge wyłonił 1 zwycięzcę, ale warto zaznaczyć, że 7 pozostałych zakwalifikowanych start-upów to także wyjątkowo mocne merytorycznie zespoły. Tutaj widzimy realną szansę na współpracę w przyszłości. Wiemy, że jednym ze sposobów na wprowadzenie nowych rozwiązań i technologii w dużych korporacjach jest współpraca ze start-upami. Na każdym etapie taka współpraca jest korzystna dla obu stron – podkreślał Łukasz Czajkowski, zarządzający projektem z ramienia ABSL.Artykuł powstał we współpracy z Citi.