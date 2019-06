Filip Chajzer zażartował z Sosnowca. Wylał się na niego potężny hejt, do akcji wkroczył prezydent miasta

Popularny dziennikarz TVN zadrwił z Sosnowca. Zapewne nie spodziewał się, że narobi sobie tym tylu wrogów • Fot. Instagram.com/filip_chajzer

Bartosz Świderski

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Screen z Facebooka





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ilip Chajzer mocno podpadł mieszkańcom Sosnowca. Zasugerował, że miasto leży... poza granicami Polski. Żart spotkał się z ogromnym hejtem oraz publiczną reakcją polityków z prezydentem Sosnowca na czele.Gwiazda TVN poszukuje do programu osób, które nigdy nie były za granicą. Na koniec posta zażartował sobie, że wizyta w Sosnowcu się nie liczy. I zaczęło się. Pod ogłoszeniem jest już 2 tysiące komentarzy.Pod postem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy o tym, że Chajzer powiela stereotypy oraz takich, w których mieszkańcy Sosnowca zapraszają do odwiedzin. Niektórych mieszkańców jednak doprowadził do białej gorączki i nie przebierali w słowach, by bronić honoru małej ojczyzny.Na post dziennikarza TVN zareagował nawet prezydent miasta. Na swojej stronie wrzucił zachętę do wycieczki "all inclusive"... w Sosnowcu."Mam ponad 30 lat i okazuje się, że Pana zdaniem, jestem prezydentem 'zagranicznego' miasta, zgłaszam się do Pana akcji, ale proponuję Panu all inclusive... w Sosnowcu. Takiej 'zagranicznej' wycieczki nie miał Pan nigdy! Wspólnie z Mieszkańcami zapewniamy atrakcje, a Pan odwdzięczy się dzieciakom z sosnowieckiego Domu Dziecka. Taki challenge" – napisał Arkadiusz Chęciński.Post Chajzera nie spodobał się też radnemu z Sosnowca. Łukasz Litewka miał żal do dziennikarza, że nie znalazł innego sposobu na napisanie ogłoszenia."Szkoda, że ot tak, osoba publiczna, reprezentująca stację TVN, drwi sobie z 200 tys. mieszkańców miasta, które ma swoją piękną historie i wiele powodów do dumy. Utrwala Pan swoim zachowaniem wzorce, które raczej nie powinny mieć miejsca. To nie jest dobry przykład. To nie jest też dobra reklama dla Pana i pracodawcy. Zapewne zdaje Pan sobie sprawę, że jako osoba, którą zna pół Polski, narzuca Pan w pewnym stopniu jakieś trendy" – napisał na Facebooku.Jednak nie wszyscy mieszkańcy śląskiego aż tak bardzo się wściekli. Przypominali o czymś, o czym niektórzy zapomnieli: o dystansie i wyzbyciu się kompleksów.Filip Chajzer posypał głowę popiołem i przyjął zaproszenie prezydenta miasta. Jedno z kolejnych wydań "Dzień Dobry TVN" odbędzie się w Sosnowcu.