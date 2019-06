"Wie pani, gdzie ja to mam?". Opozycjonista mocno o zarzutach pod adresem Wałęsy

Zbigniew Janas o Lechu Wałęsie. • Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca w mediach pojawiło się wielu działaczy opozycji antykomunistycznej. Wśród nich był Zbigniew Janas, który gościł w studiu Radia ZET. Został zapytany m.in. o Lecha Wałęsę i teczkę "Bolka". Jego odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości, co myśli o tajnej współpracy lidera "Solidarności".Co jakiś czas w mediach pojawia się dyskusja na temat Lecha Wałęsy i jego domniemanej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa w PRL. Temat powraca zwłaszcza wtedy, kiedy obchodzone są ważne rocznice "Solidarności". Jedną z nich jest 30-lecie wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.To właśnie z tej okazji do tablicy został wywołany były działacz demokratyczny Zbigniew Janas . Trzykrotny poseł na Sejm był gościem Beaty Lubeckiej na antenie Radia ZET . Dziennikarka zapytała go o przeszłość Lecha Wałęsy i co sądzi na temat jego domniemanej współpracy z SB. Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości, że nie wierzy w pogłoski i plotki.– Pani wie, gdzie ja to mam? Głęboko. Gdyby ci, co to mówią, spotkali się sami z tamtym systemem, to im tego nie życzę. To nigdy nie spowoduje, że będę go uważał za Bolka, a nie za Wałęsę. Gdyby go wtedy nie było, to nas by nie było, byśmy się czapkami nakryli – powiedział Janas.Tymczasem w Gdańsku rozpoczęły się obchody 4 czerwca, które organizują wspólnie polskie samorządy. Na uroczystość miał zostać zaproszony także premier Mateusz Morawiecki, ale próba prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz była nieudana . Premier zignorował ją, kiedy ta podeszła wręczyć mu zaproszenie.źródło: Radio ZET