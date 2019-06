Miało być bardzo ciepło, ale robi się niebezpiecznie gorąco. IMGW wydaje ostrzeżenia przed upałem

W dwóch województwach temperatura dojdzie nawet do 31 st. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

raz z czerwcem napłynęła do Polski fala upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega o wysokich temperaturach dwa województwa: lubuskie i wielkopolskie. Mieszkańcy tamtych rejonów zobaczą dziś na termometrach nawet 31 st.Alert pierwszego stopnia objął cały teren województwa lubuskiego oraz zachodnią część województwa wielkopolskiego. Temperatura może tam wynieść od 29 st. do 31 st. W nocy również będzie ciepło – minimalna temperatura wyniesie od 16 st. do 18 st.Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ostrzeżenia pierwszego stopnia przewidują warunki, które mogą sprzyjać niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym. W czasie tego alertu zaleca się szczególną ostrożność.W związku z upałami RCB przypomina, że dla własnego dobra należy ograniczyć przebywanie w miejscach nasłonecznionych, pić dużo napojów, w miarę możliwości pozostać w domu i unikać wysiłku fizycznego. Warto pamiętać też o noszeniu nakrycia głowy.źródło: IMGW