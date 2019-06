Ujawniono 21 postulatów samorządowców. Chcą więcej samodzielności i likwidacji urzędu wojewody

Od lewej: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek , wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak , prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski , prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Bronisław Komorowski , Waldy Dzikowski , Donald Tusk , prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz pod • fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

amorządowcy ogłosili dziś w Gdańsku 21 tez samorządowych. Wśród celów znajduje się zwiększenie samodzielności regionów, przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, a także zwiększenie nakładów na edukację przez państwo.21 tez zostało dziś ogłoszonych w Filharmonii Bałtyckiej przez Samorządną Rzeczpospolitą, organizację zrzeszającą lokalnych włodarzy z całej Polski. Liczba tez nawiązuje do 21 postulatów "Solidarności" z 17 sierpnia 1980 roku.Czego chcą samorządowcy ? Politycy lokalni chcą rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego, decentralizacji służby zdrowia, przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową, zwiększenia przez państwo nakładów na edukację, a także likwidacji urzędu wojewody. Nadzór nad legalnością działań wspólnot lokalnych miałaby sprawować bezpośrednio władza centralna, za to samorządy miałyby konsultować ustawy, które nakładają na nie obowiązki.Wśród 21 postulatów jest też przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego będącego dziś w dyspozycji agencji państwowych, a także odpolitycznienie mediów publicznych.Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że priorytetem jest wolność wspólnot lokalnych. "Wolność kocham i rozumiem! Tak jak my wszyscy - samorządowcy, mieszkańcy wielkich miast czy małych miejscowości. Dlatego musimy pamiętać, że dbanie o tę wolność jest zadaniem każdego z nas. Wolna, otwarta, demokratyczna Polska dla wszystkich - to nasza wspólna odpowiedzialność!" – napisał Trzaskowski na Twitterze.