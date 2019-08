Nowa wersja Tomasza Sekielskiego. Dziennikarz postanowił odmienić swój wizerunek

Tomasz Sekielski postanowił zmienić coś w swoim wyglądzie i... zgolił zarost. • Fot. Facebook / Tomasz Sekielski

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

omasz Sekielski postanowił zmienić coś w swoim wyglądzie. Nie dość, że od kilku miesięcy aktywnie próbuje zrzucić zbędne kilogramy, to do tego jeszcze pozbawił się charakterystycznego zarostu. Zdjęcie ogolonego dziennikarza jest szeroko komentowane w sieci. Tomasz Sekielski postanowił coś zmienić w swoim życiu. Patrząc na ostatnią aktywność dziennikarza można odnieść wrażenie, że projekt "Sekielski – odchudzanie" zastał zarzucony lub przynajmniej zawieszony, a ostatni film pokazujący ćwiczącego Sekielskiego opublikowano 3 miesiące temu. Ale Sekielski i tak mniej waży.Wszystko dlatego, że dziennikarz... zgolił swoją brodę. Charakterystyczny zarost był w ostatnich latach niejako znakiem rozpoznawczym dziennikarza. Zdjęcie bez brody Sekielski umieścił na Facebooku i z miejsca stało się one tematem do dyskusji. Internauci zastanawiają się, czy mu lepiej jest "na gładko", czy z czarną brodą