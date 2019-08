Prawie połowa Polaków zetknęła się z hejtem ze strony rodziny i przyjaciół

Wymyślona przez markę Sprite kampania "I Love You Hater" zachęca do tego, by złapać do hejtu dystans. Podpowiada też, w jaki sposób reagować na hejt – zaleca zwalczanie nienawiści miłością • Sprite

Spot promujący akcję "I Love You Hater" • YouTube / Sprite Polska

onad połowa młodych Polaków doświadczyła go w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Blisko 70 proc. sama korzysta z jego "arsenału". Hejt ma się dobrze w rodzimym internecie, zacierając granicę między ofiarą a sprawcą. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie marki Sprite w ramach kampanii "Niech gadają. Żyj rześko."Raport "Postawy wobec hejtu" nie napawa optymizmem. 60 proc. respondentów uważa, że natężenie hejtu wzrosło w ciągu ostatniego roku, a ponad połowa (53 proc.) najmłodszej grupy badanych (16-19 lat) doświadczyła go personalnie. Co więcej, 65 proc. ogółu badanych przyznaje, że osobiście używa stwierdzeń noszących znamiona hejtu.Hejt znacząco obniża samoocenę (u 57 proc. kobiet i 42 proc. u mężczyzn) i zabija autentyczność, zniechęcając do wyrażania własnych opinii bądź poglądów (u 49 proc. respondentów). Prawie połowa badanych (48 proc.) zetknęła się z nim wobec siebie lub swojej grupy ze strony najbliższych sobie osób – rodziny i przyjaciół.W odpowiedzi na narastającą spiralę słownej przemocy w internecie marka Sprite wystartowała z globalną akcją pod hasłem " I Love You Hater ", która zachęca do tego, by złapać do hejtu dystans – być sobą i wierzyć w siebie. Kampania podpowiada też, w jaki sposób reagować na hejt – zgodnie z nazwą zaleca zwalczanie nienawiści miłością.Z jej ideą mogli zapoznać się uczestnicy tegorocznego festiwalu Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą. W ramach wsparcia tegorocznej akcji Jerzego Owsiaka „Hejt mi nie gra” postawiono w pobliżu sceny 8-metrowy napis "I Love You Hater" oraz dostarczono armatki wodne, które pod hasłem "Olej hejt" miały przynieść festiwalowiczom orzeźwienie.Badanie "Postawy wobec hejtu" zostało przeprowadzone przez Kantar TNS na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku od 16 do 29 lat. Kwestionariusz ankiety oraz wnioski z badania opracował dr Wiktor Soral z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.