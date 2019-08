Porównał Polskę do Białorusi i dokonał coming outu. Kim jest Paweł Tomaszewski?

Aktor Paweł Tomaszewski przyznał, że jest gejem. • Fot. Instagram.com / @pawel_tomaszewski_official

ktor znany m.in. z serialu "Hotel 52" ujawnił na Instagramie, że jest gejem. 35-latek opublikował post z mocnym przesłaniem, w którym porównał Polskę do Białorusi. Kim jest Paweł Tomaszewski?"Nie jestem pierwszą homoseksualną osobą w mojej rodzinie. W naszym rodzie. Ale być może pierwszą, która ma odwagę mówić o sobie i żyć godnie i w prawdzie bez uciekania w nałogi" – napisał Paweł Tomaszewski. Aktor dodał, że jest Polakiem, katolikiem, a coraz częściej ma wrażenie że mieszka na Białorusi. "Co się stało ze znakiem pokoju? Czy on jest jeszcze aktualny? – dopytywał publicznie.Paweł Tomaszewski jest polskim aktorem teatralnym i filmowym. W 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 2010-2012 grał w serialu Hotel 52. Wystąpił też gościnnie w Ojcu Mateuszu (2014), Mieście 44 (2014) czy Sztuce kochania (2017). Można go również oglądać na deskach Teatru Powszechnego czy Teatru Narodowego.