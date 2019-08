"Uraz wielonarządowy". Są wyniki sekcji zwłok kolarza, który zginął podczas wyścigu Tour de Pologne

Prokuratura poinformowała o wynikach sekcji zwłok tragicznie zmarłego kolarza. • Fot. Youtube.com/Cycling Pro Net

raz wielonarządowy był bezpośrednią przyczyną śmierci kolarza, który zginął na trasie Tour de Pologne, Bjorga Lambrechta. O wynikach sekcji zwłok poinformowała Prokuratura w Rybniku. Belgijski kolarz Bjorga Lambrecht trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala w Rybniku po tym, jak na trasie Tour de Pologne doszło do wypadku.Do tragicznego zdarzenia doszło na trzecim etapie 76. Tour de Pologne. 22-letni Bjorg Lambrecht stracił kontrolę nad rowerem i z impetem uderzył w przepust na drodze. Po tym, co się stało zapadła także decyzja, że czwarty etap Tour de Pologne będzie zneutralizowany.Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 22-letniego kolarza . Śledczy chcą ustalić okoliczności wypadku, dlatego sprawdzają wszelkie nagrania, które uchwyciły moment wypadku.O wynikach sekcji zwłok w rozmowie z portalem Sportowe Fakty poinformowała Barbara Drewniok, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku. – Z badania sekcyjnego wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy, w szczególności uraz jamy brzusznej z masywnym krwotokiem wewnętrznym – stwierdziła.Źródło: Sportowefakty.wp.pl